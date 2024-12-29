رحيل أحمد عدوية.. وفاة أسطورة الطرب الشعبي بعد صراع طويل مع المرض

توفي الفنان الكبير أحمد عدوية بعد صراع طويل مع المرض، منذ قليل الذي سبب صدمة لجمهوره في نهاية عام 2024، ويرصد الموجز تفاصيل الوفاة

أعلن الفنان عمرو سلام، خبر وفاة أحمد عدوية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مما أثار حالة من الحزن والصدمة بين محبي الفنان الراحل وجمهوره، الذين عرفوه كأيقونة مميزة للطرب الشعبي المصري.

وفاة أحمد عدوية

جاء الإعلان عن وفاة أحمد عدوية عبر منشور مؤثر لعمرو سلام، قال فيه:

"إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله عم أحمد عدوية، والد حبيبي وأخويا النجم محمد عدوية. اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جناتك. البقاء لله يا حبايبي."

هذا المنشور كان له وقع كبير على جمهور عدوية ومحبيه، الذين عبروا عن صدمتهم الكبيرة لفقدان نجم شكل علامة فارقة في تاريخ الموسيقى الشعبية المصرية.

فصل حزين في حياة الفنان الراحل

وفاة أحمد عدوية جاءت بعد مرور سبعة أشهر فقط على وفاة زوجته، التي رحلت عن عالمنا في مايو الماضي بعد معاناة مع المرض، وقتها لم يتمكن عدوية من حضور جنازتها أو عزائها بسبب حالته الصحية المتدهورة، وهو ما أضاف مزيدًا من الحزن إلى حياة هذا الفنان الذي عاش حياة مليئة بالتحديات.

محمد عدوية يرثي والده بكلمات مؤثرة

في أول تعليق لنجله الفنان محمد عدوية على وفاة والده، كتب عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك":

"ربنا يرحمك يا بابا.. رحم الله طيب القلب، حنون القلب، جابر الخواطر."

كلمات محمد عدوية عكست الحزن العميق الذي يعيشه بعد فقدان والده، الذي كان له دور كبير في حياته الفنية والشخصية.

آخر أعمال أحمد عدوية

رغم معاناته مع المرض في السنوات الأخيرة، استمر أحمد عدوية في تقديم أعمال مميزة، وكان آخرها أغنية "على وضعنا" التي حققت نجاحًا كبيرًا وقت إصدارها.

الأغنية جاءت بمشاركة نجله محمد عدوية والفنان محمد رمضان، وهي من كلمات أمير شيكو، وألحان وتوزيع ديزل وعبده الصغير، والكليب من إخراج حسام الحسيني.



محمد عدوية يتحدث عن والده: أسطورة لن تتكرر

خلال استضافته مؤخرًا في برنامج "كلام الناس" الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز على قناة MBC مصر، تحدث الفنان محمد عدوية عن والده الراحل بإعجاب وفخر شديدين، واصفًا إياه بالأسطورة التي لن تتكرر في عالم الفن الشعبي.

وقال محمد عدوية في اللقاء: "والدي كان دائمًا يشجعني، لكنه أراد أن أصنع نجاحي بنفسي قال لي يومًا أنا اتوسطتلك مرة وقفلوا الباب في وشك، دورك دلوقتي إنك تسعى بنفسك لو موهوب هتلاقي البيبان كلها بتتفتح في وشك، وأنا جنبك وبساندك من غير ما أتوسطلك"



أحمد عدوية: إرث فني خالد

يُعد أحمد عدوية واحدًا من أعظم رموز الطرب الشعبي في مصر والعالم العربي. بأسلوبه الفريد وأغانيه التي خلدت في الذاكرة مثل "سلامتها أم حسن" و"بنت السلطان"، استطاع أن يترك بصمة لا تُمحى في عالم الفن.

رحيله يمثل خسارة كبيرة للفن المصري، لكن إرثه الفني سيبقى خالدًا في قلوب محبيه. ومن المؤكد أن الأجيال القادمة ستظل تتذكره كنموذج للفنان الذي تجاوز التحديات وترك أثرًا لا ينسى في مجاله.

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