أسعار الخضار والفاكهة اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024 .. البطاطس بـ12 جنيه

أسعار الخضار والفاكهة .. تعد أسعار الخضار والفاكهة ، من أكثر المواضيع التي يبحث عنها المواطنون يومياً على محركات البحث جوجل خاصة فى ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق فى الأونة الأخيرة.

فمع ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق فى بعض الأحيان، يسعي الكثيرون إلى معرفة أحدث الأسعار بشكل يومي، وذلك لتحديد أولوياتهم في شراء مستلزمات الغذائية، فى هذا السياق ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي أسعار الخضار اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024 فى سوق العبور.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم

أسعار الخضروات والفواكه اليوم للمستهلك

تشهد أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق المحلية تباينًا ملحوظًا في الأسعار، حيث يتراوح سعر الطماطم بين 3.5 إلى 6 جنيهات للكيلو، بينما تتراوح أسعار البطاطس من 4.5 إلى 12 جنيهًا، ويختلف سعر البصل من 9.5 إلى 11.5 جنيه، أما بالنسبة للفاكهة، فإن سعر البرتقال البلدي والسكري يتراوح بين 7 إلى 11 جنيهًا للكيلو، في حين يتفاوت سعر الجريب فروت من 7 إلى 15 جنيهًا، وتعتبر هذه الأسعار عرضة للتغيير بناءً على العوامل الموسمية والاقتصادية التي تؤثر على الأسواق.

أسعار الخضار اليوم

يتراوح سعر الطماطم من 3.5 إلى 5.5 جنيه.

يتراوح سعر البطاطس من 4.5 إلى 11.5 جنيه.

يتراوح سعر البصل الأبيض من 8 إلى 14 جنيه.

يتراوح سعر البصل الأحمر من 9.5 إلى 11.5 جنيه.

يتراوح سعر الكوسة من 8 إلى 16 جنيه.

يتراوح سعر الجزر بدون عروش من 3 إلى 6 جنيه.

يتراوح سعر الفاصوليا من 4 إلى 10 جنيه.

يتراوح سعر الباذنجان البلدي من 5 إلى 10 جنيه.

يتراوح سعر الباذنجان الرومي من 4 إلى 7 جنيه.

يتراوح سعر الباذنجان الأبيض من 5 إلى 10 جنيه.

يتراوح سعر الفلفل الرومي البلدي من 16 إلى 20 جنيه.

يتراوح سعر الفلفل الرومي صوب من 16 إلى 20 جنيه.

يتراوح سعر الفلفل الحامي البلدي من 14 إلى 20 جنيه.

يتراوح سعر الفلفل الحامي صوب من 12 إلى 20 جنيه.

يتراوح سعر الفلفل الألوان (أصفر - أحمر - برتقالي) من 30 إلى 40 جنيه.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم



يتراوح سعر الملوخية من 7 إلى 9 جنيه.

يتراوح سعر الخيار صوب من 12 إلى 18 جنيه.

يتراوح سعر الخيار البلدي من 9 إلى 11 جنيه.

يتراوح سعر البسلة من 18 إلى 24 جنيه.

يتراوح سعر السبانخ من 7 إلى 9 جنيه.

يتراوح سعر القلقاس من 12 إلى 15 جنيه.

يتراوح سعر البطاطا من 3 إلى 10 جنيه.

يتراوح سعر الثوم من 65 إلى 85 جنيه.

يتراوح سعر اللفت من 2 إلى 4 جنيه.

يتراوح سعر البنجر من 4 إلى 6 جنيه.

يتراوح سعر القثاء من 5 إلى 8 جنيه.

يتراوح سعر الخرشوف من 25 إلى 15 جنيه.

يتراوح سعر البصل الأخضر (الرابطة كيلو) من 15 إلى 6 جنيه.

يتراوح سعر الكرات (10 ربطات كيلو الواحدة) من 7.5 إلى 3 جنيه.

يتراوح سعر الخس (الرابطة 3 كيلو) من 6 إلى 7 جنيه.

يتراوح سعر الخس المشرشر من 2 إلى 4 جنيه.

يتراوح سعر الخس المر من 2 إلى 4 جنيه.

يتراوح سعر الخس الأحمر من 2 إلى 4 جنيه.

يتراوح سعر الخس كابوتشي من 6 إلى 9 جنيه.

يتراوح سعر الكرنب (الواحدة 3 كيلو) من 4 إلى 5 جنيه.

يتراوح سعر الكرنب سلاطة (الواحدة 2 كيلو) من 15 إلى 7 جنيه.

يتراوح سعر الكرنب الأحمر (الواحدة كيلو) من 15 إلى 6 جنيه.

يتراوح سعر القرنبيط (الواحدة 2 كيلو) من 3.5 إلى 5.5 جنيه.

يتراوح سعر البروكلي من 10 إلى 12 جنيه.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم

يتراوح سعر الكرفس (6 ربطات كيلو الرابطة) من 12 إلى 5 جنيه.

يتراوح سعر الكرفس الفرنسي (6 ربطات كيلو) من 7.5 إلى 3 جنيه.

يتراوح سعر الفجل الأحمر (الربطة كيلو) من 3 إلى 5 جنيه.

يتراوح سعر الفجل الصيني من 3 إلى 5 جنيه.

يتراوح سعر الفينوكيا من 3 إلى 5 جنيه.

يتراوح سعر الشبت (100 رابطة كيلو) من 80 إلى 75 جنيه.

يتراوح سعر البقدونس (100 رابطة كيلو) من 80 إلى 66 جنيه.

يتراوح سعر الجرجير (100 رابطة كيلو) من 80 إلى 55 جنيه.

يتراوح سعر الكسبرة (100 رابطة كيلو) من 80 إلى 50 جنيه.

يتراوح سعر النعناع (100 رابطة كيلو) من 7.5 إلى 3 جنيه.

يتراوح سعر السلق (10 رابطات كيلو الرابطة) من 7.5 إلى 3 جنيه.

يتراوح سعر القرع العسل (الواحدة 6 كيلو) من 40 إلى 120 جنيه.

يتراوح سعر الزعتر (الربطة كيلو) من 45 إلى 15 جنيه.

يتراوح سعر عيش الغراب (كرتونة 2 كيلو) من 120 إلى 60 جنيه.

يتراوح سعر روز ميرى (الرابطة كيلو) من 45 إلى 35 جنيه.

يتراوح سعر مرمرية (الرابطة كيلو) من 45 إلى 30 جنيه.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

يتراوح سعر البرتقال البلدي من 7 إلى 11 جنيه.

يتراوح سعر البرتقال السكري من 7 إلى 11 جنيه.

يتراوح سعر البرتقال أبو سرة من 9 إلى 13 جنيه.

يتراوح سعر النارنج من 3 إلى 5 جنيه.

يتراوح سعر اليوسفي من 6 إلى 14 جنيه.

يتراوح سعر الجريب فروت من 7 إلى 15 جنيه.

يتراوح سعر الليمون الحلو من 6 إلى 12 جنيه.

يتراوح سعر الليمون البلدي من 30 إلى 45 جنيه.

يتراوح سعر الليمون اضاليا من 4 إلى 7 جنيه.

يتراوح سعر العنب المستورد الأصفر من 110 إلى 0 جنيه.

يتراوح سعر العنب المستورد الأسود من 110 إلى 0 جنيه.

يتراوح سعر التفاح الأمريكي الإيطالي (كرتونة 20 كيلو) من 50 إلى 100 جنيه.

يتراوح سعر التفاح جولدن من 40 إلى 80 جنيه.

يتراوح سعر التفاح السوري اللبناني من 40 إلى 80 جنيه.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم



يتراوح سعر البلح أم الفراخ من 7 إلى 12 جنيه.

يتراوح سعر البلح الرملي من 12 إلى 16 جنيه.

يتراوح سعر البلح سيوي من 35 إلى 75 جنيه.

يتراوح سعر البلح بنت عيشة من 12 إلى 16 جنيه.

يتراوح سعر البلح ثلاجة من 12 إلى 16 جنيه.

يتراوح سعر الجوافة من 14 إلى 26 جنيه.

يتراوح سعر الرمان من 25 إلى 35 جنيه.

يتراوح سعر الفراولة من 20 إلى 35 جنيه.

يتراوح سعر الكنتلوب من 10 إلى 17 جنيه.

يتراوح سعر الكاكا من 25 إلى 35 جنيه.

يتراوح سعر المانجو كيت من 40 إلى 60 جنيه.

يتراوح سعر البطيخ 1 (8 : 10 كيلو) من 88 إلى 110 جنيه.

يتراوح سعر البطيخ 2 (6 : 8 كيلو) من 54 إلى 72 جنيه.

يتراوح سعر البطيخ 3 (4 : 6 كيلو) من 28 إلى 42 جنيه.

يتراوح سعر الخوخ المستورد من 50 إلى 70 جنيه.

يتراوح سعر النكتارين المستورد من 50 إلى 70 جنيه.

يتراوح سعر البرقوق المستورد (2 كيلو) من 50 إلى 90 جنيه.

يتراوح سعر الحرنكش من 50 إلى 60 جنيه.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم



يتراوح سعر الكمثرى المستوردة من 125 إلى 0 جنيه.

يتراوح سعر الأناناس من 75 إلى 0 جنيه.

يتراوح سعر النبق من 50 إلى 60 جنيه.

يتراوح سعر الدوم من 20 إلى 0 جنيه.

يتراوح سعر القشطة البلدي من 35 إلى 55 جنيه.

يتراوح سعر القشطة عبد الرازق من 100 إلى 150 جنيه.

يتراوح سعر الكيوي من 70 إلى 150 جنيه.

يتراوح سعر أبو فروة من 65 إلى 0 جنيه.

يتراوح سعر الباباظ من 9 إلى 15 جنيه.

يتراوح سعر الأفوكادو من 70 إلى 150 جنيه.

يتراوح سعر الجنزبيل من 70 إلى 150 جنيه.

يتراوح سعر موز وليم من 15 إلى 19 جنيه.

يتراوح سعر موز مغربي من 15 إلى 19 جنيه.

يتراوح سعر موز بلدي من 11 إلى 15 جنيه.

يتراوح سعر موز بيكو من 18 إلى 22 جنيه.

يتراوح سعر الموز المستورد من 40 إلى 60 جنيه.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم

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