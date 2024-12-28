أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت 28-12-2024 في الأسواق

أسعار الخضار والفاكهة اليوم.. شهدت أسعار الخضار والفاكهة حالة من الاستقرار النسبي في مستهل تعاملات اليوم السبت 28 ديسمبر 2024 داخل سوق العبور لتجارة الجملة، ليتراوح سعر الطماطم بين 3.5 و5.5 جنيه.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم

رصد “الموجز” أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت 28 ديسمبر 2024، وفقًا لسوق العبور لتجارة الجملة.

أسعار الخضار اليوم

سجلت أسعار الخضار في سوق العبور اليوم تفاوتًا ملحوظًا، وجاءت كالتالي:

سعر الطماطم: تراوح بين 3.5 و5.5 جنيه.

سعر البطاطس: تراوح بين 4.5 و12.5 جنيه.

سعر البصل: تراوح بين 9 و11.5 جنيه.

سعر الكوسة: تراوح بين 9 و17 جنيهًا.

سعر الجزر بدون عروش: تراوح بين 3 و6 جنيهات.

سعر الفاصوليا: تراوح بين 5 و10 جنيهات.

سعر الباذنجان البلدي: تراوح بين 5 و8 جنيهات.

سعر الباذنجان الرومي: تراوح بين 4 و7 جنيهات.

سعر الباذنجان الأبيض: تراوح بين 5 و8 جنيهات.

سعر الفلفل الرومي البلدي: تراوح بين 10 و16 جنيهًا.

سعر الفلفل الرومي صوب: تراوح بين 10 و16 جنيهًا.

سعر الفلفل الحامي البلدي: تراوح بين 12 و18 جنيهًا.

سعر الفلفل الحامي صوب: تراوح بين 12 و18 جنيهًا.

سعر الفلفل الألوان (أصفر- أحمر- برتقالي): تراوح بين 30 و40 جنيهًا.

سعر الملوخية: تراوح بين 7 و10 جنيهات.

سعر الخيار صوب: تراوح بين 14 و18 جنيهًا.

سعر الخيار البلدي: تراوح بين 9 و11 جنيهًا.

سعر القلقاس: تراوح بين 12 و15 جنيهًا.

سعر البطاطا: تراوح بين 3 و10 جنيهات.

سعر الثوم: تراوح بين 65 و85 جنيهًا.

سعر اللفت: تراوح بين 2 و4 جنيهات.

سعر البنجر: تراوح بين 4 و6 جنيهات.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

شهدت أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم استقرارًا نسبيًا, وجاءت كالتالي:

أسعار الخضار والفاكهة اليوم

سعر البرتقال البلدي: تراوح بين 7 و11 جنيهًا.

سعر البرتقال السكري: تراوح بين 7 و11 جنيهًا.

سعر الجريب فروت: تراوح بين 7 و15 جنيهًا.

سعر الليمون البلدي: تراوح بين 26 و42 جنيهًا.

اقرأ أيضًا: أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأربعاء 18-12-2024.. البصل بكام النهاردة

أسعار الخضار والفاكهة اليوم الثلاثاء 17-12-2024 فى سوق العبور