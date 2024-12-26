ارتفاعات وانخفاضات مُلفتة.. اعرف أسعار البطاطس اليوم في سوق العبور

سجّلت أسعار الخضروات اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، تباينًا ملحوظًا في سوق العبور للجملة، حيث شهدت بعض الأصناف ارتفاعًا في الأسعار، ولعل من أبرزها أسعار البطاطس اليوم والتي تراوحت بين 4.5 جنيه و12.5 جنيه، بزيادة 50 قرشًا، فيما تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجاءت أسعار البطاطس اليوم، بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة، 9 جنيهات للكيلو الواحد.

أسعار البطاطس.. بينما انخفضت أسعار أخرى، واستقرت باقي الأصناف، ويستعرض الموجز فيما يلي تفاصيل الأسعار وفقًا لآخر التحديثات في هذا التقرير.

أبرز التغيرات في أسعار الخضروات

ارتفاع في الأسعار: ارتفعت أسعار 5 أصناف من الخضروات.

انخفاض في الأسعار: انخفضت أسعار 10 أصناف.

استقرار الأسعار: حافظت بقية الأصناف على مستوياتها داخل السوق.

أسعار الخضروات الرئيسية

الطماطم: تراوحت بين 3.5 جنيه و5.5 جنيه للكيلو.

البصل الأبيض: تراوح بين 8 و15 جنيهًا للكيلو.

البصل الأحمر: سجل سعره انخفاضًا بـ50 قرشًا، ليتراوح بين 9 جنيهات و11.5 جنيه.

2. أسعار الكوسة والجزر والفاصوليا

الكوسة: ارتفعت جنيهين، لتتراوح بين 9 و17 جنيهًا للكيلو.

الجزر بدون عروش: انخفض سعره بجنيه، ليصبح بين 3 و6 جنيهات.

الفاصوليا: تراوحت بين 5 و10 جنيهات للكيلو.

3. أسعار الباذنجان بأنواعه

الباذنجان البلدي: انخفض سعره بجنيه، ليتراوح بين 5 و8 جنيهات.

الباذنجان الرومي: تراوح بين 4 و7 جنيهات.

الباذنجان الأبيض: شهد انخفاضًا بجنيه، ليصبح بين 5 و8 جنيهات.

أسعار البطاطس اليوم

أسعار الفلفل بأنواعه

الفلفل الرومي البلدي: انخفض بجنيهين، ليتراوح بين 10 و16 جنيهًا.

الفلفل الرومي صوب: نفس الانخفاض، بأسعار مماثلة.

الفلفل الحامي البلدي: تراوح بين 12 و18 جنيهًا، بانخفاض جنيهين.

الفلفل الألوان: انخفض بخمسة جنيهات، ليصبح بين 30 و40 جنيهًا.

أسعار الخضروات الورقية والموسمية

الملوخية: ارتفعت بجنيه، لتتراوح بين 7 و10 جنيهات.

الخيار البلدي: انخفض بجنيه، ليصبح بين 9 و11 جنيهًا.

الخيار صوب: تراوح بين 14 و18 جنيهًا.

البسلة: شهدت انخفاضًا بـ3 جنيهات، لتتراوح بين 18 و22 جنيهًا.

السبانخ: ارتفعت بجنيه، لتتراوح بين 7 و10 جنيهات.

أسعار إضافية

القلقاس: تراوح بين 12 و15 جنيهًا.

البطاطا: تراوحت بين 3 و10 جنيهات.

الثوم: تراوح بين 65 و85 جنيهًا.

الخس:

خس بلدي: بين 6 و7 جنيهات.

خس كابوتشي: بين 6 و9 جنيهات.

خس مشرشر وخس مر: بين 2 و4 جنيهات.

أسعار مميزة لبعض الأصناف

الكرفس الفرنسي: استقر سعره عند 7.5 جنيه.

البروكلي: تراوح بين 10 و12 جنيهًا.

الفجل (أحمر وصيني): تراوح بين 3 و5 جنيهات.

أسعار الليمون

ليمون بلدي: ارتفع بجنيهين، ليتراوح بين 26 و42 جنيهًا.

ليمون حلو: تراوح بين 6 و12 جنيهًا.

ليمون أضاليا: تراوح بين 3 و7 جنيهات.

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