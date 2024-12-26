كم سعر كرتونة البيض اليوم الخميس 26-12-2024 للمستهلك

يتساءل العديد من المواطنين عن سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك، سواء كانت الأبيض أو الأحمر أو البلدي، والتي انخفضت خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2024، مقارنة بأسعار أمس، وذلك وفقًا لبيانات بوابة الأسعارالعالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

كم سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك

ويستعرض الموجز، فيما يلي أسعار كرتونة البيض للمستهلك، ويعرف أن الأسعار قد تختلف في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

ما هو سعر كرتونة البيض اليوم

سجل سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك نحو 155 جنيهًا.

ووصل سعر البيض الأبيض في البورصة لـ 146 جنيهًا.

ما هو سعر كرتونة البيض الأحمر

سجل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في البورصة نحو 146 جنيهًا.

وبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر في المستهلك لـ 155 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك

ما هو سعر كرتونة البيض البلدي

سجلت سعر كرتونة البيض البلدي اليوم الخميس نحو 170 جنيهًا للمستهلك.

وفي سياق متصل، أعلنت بورصة الدواجن، اليوم الخميس الموافق 26-12-2024، عن ارتفاع سعر الفراخ من جنيهين لـ 3 جنيهات، وتعتبر بورصة الدواجن هي المسئول عن تحديد أسعار الدواجن في مصر بكافة أنواعه سواء الفراخ ومشتقاتها، وفقًا لآليات العرض والطلب.

سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك

كم أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن نحو 75 لـ76 جنيه، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.

ينما بلغ مسعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 85.3 جنيه، لتأتي أسعار الفراخ البيضاء بين 75 جنيهًا إلى 105 جنيهات للكيلو للمستهلك.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

ما هو سعر كيلو الفراخ البلدي

وسجل سعر كيلو الدواجن البلدي في بورصة الدواجن اليوم الخميس من 80 جنيهًا إلى 81 جنيهًا، وذلك بارتفاع 3 جنيهات عن سعرها السابق.

بينما تراوح سعر الفراخ البلدي لـ 117.1 جنيه للكيلو للمستهلك، وبلغ سعر كيلو الدواجن بلدي بين 80 جنيهًا إلى 150 جنيهًا للمستهلك.

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