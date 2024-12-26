البسلة بـ25 جينه.. أسعار الخضار والفاكهة اليوم الخميس 26-12-2024 فى سوق العبور

كم أسعار الخضار والفاكهة.. سجلت أسعار الخضار والفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 تباينًا ملحوظًا، حيث تراوح سعر البصل الأحمر بين 9 و12 جنيهًا، في حين بلغ سعر البرتقال البلدي نحو 10 جنيهات.

وازداد اهتمام المواطنين بأسعار الخضروات والفاكهة بشكل كبير، في ظل التقلبات المستمرة في الأسعار التي تؤثر على ميزانياتهم الشهرية.

وينشر موقع الموجز فى التقرير التالي أسعار الخضار والفاكهة اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 فى سوق العبور.

أسعار الخضار والفاكهة

أسعار الخضروات والفواكه اليوم للمستهلك

وتواصل أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 تفاوتها، حيث يتراوح سعر الكوسة بين 9 و15 جنيهًا، بينما تتراوح أسعار البسلة بين 20 و25 جنيهًا، كما تراوحت أسعار السبانخ بين 7 و9 جنيهات، في حين سجلت أسعار الطماطم ما بين 3.5 و5.5 جنيه.

وفيما يتعلق بأسعار الفاكهة، يتراوح سعر التفاح الأمريكي الإيطالي بين 50 و100 جنيه، بينما يتراوح سعر التفاح السوري اللبناني بين 40 و80 جنيهًا، أما البرتقال البلدي فقد تراوح سعره بين 7 و10 جنيهات، ما يعكس استمرار التباين في أسعار السلع الموسمية داخل السوق.

أسعار الخضار اليوم

يتراوح سعر الطماطم من 3.5 إلى 5.5 جنيه

يتراوح سعر البطاطس من 4.5 إلى 12.5 جنيه

يتراوح سعر البصل الأبيض من 8 إلى 15 جنيه

يتراوح سعر البصل الأحمر من 9 إلى 11.5 جنيه

يتراوح سعر الكوسة من 9 إلى 17 جنيه

يتراوح سعر الجزر بدون عروش من 3 إلى 6 جنيه

يتراوح سعر الفاصوليا من 5 إلى 10 جنيه

يتراوح سعر الباذنجان البلدي من 5 إلى 8 جنيه

يتراوح سعر الباذنجان الرومي من 4 إلى 7 جنيه

يتراوح سعر الباذنجان الأبيض من 5 إلى 8 جنيه

يتراوح سعر الفلفل الرومي البلدي من 10 إلى 16 جنيه

يتراوح سعر الفلفل الرومي صوب من 10 إلى 16 جنيه

يتراوح سعر الفلفل الحامي البلدي من 12 إلى 18 جنيه

يتراوح سعر الفلفل الحامي صوب من 12 إلى 18 جنيه

أسعار الخضار والفاكهة



يتراوح سعر الفلفل الألوان (أصفر، أحمر، برتقالي) من 30 إلى 40 جنيه

يتراوح سعر الملوخية من 7 إلى 10 جنيه

يتراوح سعر الخيار صوب من 14 إلى 18 جنيه

يتراوح سعر الخيار البلدي من 9 إلى 11 جنيه

يتراوح سعر البسلة من 18 إلى 22 جنيه

يتراوح سعر السبانخ من 7 إلى 10 جنيه

يتراوح سعر القلقاس من 12 إلى 15 جنيه

يتراوح سعر البطاطا من 3 إلى 10 جنيه

يتراوح سعر الثوم من 65 إلى 85 جنيه

يتراوح سعر اللفت من 2 إلى 4 جنيه

يتراوح سعر البنجر من 4 إلى 6 جنيه

يتراوح سعر القثاء من 5 إلى 8 جنيه

يتراوح سعر الخرشوف من 25 إلى 0 جنيه

يتراوح سعر البصل الأخضر من 15 إلى 0 جنيه

يتراوح سعر الكرات من 7.5 إلى 0 جنيه

يتراوح سعر الخس من 2 إلى 9 جنيه

يتراوح سعر الكرنب من 4 إلى 5 جنيه

يتراوح سعر القرنبيط من 3.5 إلى 5.5 جنيه

يتراوح سعر البروكلي من 10 إلى 12 جنيه

أسعار الخضار والفاكهة



يتراوح سعر الكرفس من 7.5 إلى 12 جنيه

يتراوح سعر الفجل الأحمر من 3 إلى 5 جنيه

يتراوح سعر الفجل الصيني من 3 إلى 5 جنيه

يتراوح سعر الفينوكيا من 3 إلى 5 جنيه

يتراوح سعر الشبت من 80 إلى 65 جنيه

يتراوح سعر البقدونس من 80 إلى 55 جنيه

يتراوح سعر الجرجير من 80 إلى 40 جنيه

يتراوح سعر الكسبرة من 80 إلى 50 جنيه

يتراوح سعر النعناع من 7.5 إلى 4 جنيه

يتراوح سعر السلق من 7.5 إلى 3 جنيه

يتراوح سعر القرع العسل من 40 إلى 120 جنيه

يتراوح سعر الزعتر من 45 إلى 25جنيه

يتراوح سعر عيش الغراب من 120 إلى 60 جنيه

يتراوح سعر روز ميري من 45 إلى 14 جنيه

يتراوح سعر مرمرية من 45 إلى 23 جنيه

أسعار الخضار والفاكهة

أسعار الفاكهة اليوم

يتراوح سعر البرتقال البلدي من 7 إلى 11 جنيه

يتراوح سعر البرتقال السكري من 7 إلى 11 جنيه

يتراوح سعر البرتقال أبو سرة من 9 إلى 13 جنيه

يتراوح سعر النارنج من 3 إلى 5 جنيه

يتراوح سعر اليوسفي من 6 إلى 14 جنيه

يتراوح سعر الجريب فروت من 7 إلى 15 جنيه

يتراوح سعر الليمون الحلو من 6 إلى 12 جنيه

يتراوح سعر الليمون البلدي من 26 إلى 42 جنيه

يتراوح سعر الليمون اضاليا من 3 إلى 7 جنيه

يتراوح سعر العنب المستورد الأصفر من 110 إلى 0 جنيه

يتراوح سعر العنب المستورد الأسود من 110 إلى 0 جنيه

يتراوح سعر التفاح الأمريكي الإيطالي من 50 إلى 100 جنيه

يتراوح سعر التفاح جولدن من 40 إلى 80 جنيه

يتراوح سعر التفاح السوري اللبناني من 40 إلى 80 جنيه

أسعار الخضار والفاكهة



يتراوح سعر بلح أم الفراخ من 7 إلى 11 جنيه

يتراوح سعر بلح رملي من 10 إلى 16 جنيه

يتراوح سعر بلح سيوي من 35 إلى 75 جنيه

يتراوح سعر بلح بنت عيشة من 10 إلى 16 جنيه

يتراوح سعر بلح ثلاجة من 10 إلى 16 جنيه

يتراوح سعر الجوافة من 15 إلى 25 جنيه

يتراوح سعر الرمان من 17 إلى 35 جنيه

يتراوح سعر الفراولة من 23 إلى 35 جنيه

يتراوح سعر الكنتلوب من 10 إلى 18 جنيه

يتراوح سعر الكاكا من 25 إلى 35 جنيه

يتراوح سعر المانجو كيت من 40 إلى 60 جنيه

يتراوح سعر البطيخ 1 (8 : 10 كيلو) من 88 إلى 110 جنيه

يتراوح سعر البطيخ 2 (6 : 8 كيلو) من 54 إلى 72 جنيه

يتراوح سعر البطيخ 3 (4 : 6 كيلو) من 28 إلى 42 جنيه

يتراوح سعر الخوخ المستورد من 50 إلى 70 جنيه

يتراوح سعر النكتارين المستورد من 50 إلى 70 جنيه

يتراوح سعر البرقوق المستورد من 50 إلى 90 جنيه

أسعار الخضار والفاكهة



يتراوح سعر الحرنكش من 50 إلى 60 جنيه

يتراوح سعر الكمثرى المستوردة من 125 إلى 0 جنيه

يتراوح سعر الأناناس من 75 إلى 0 جنيه

يتراوح سعر النبق من 50 إلى 60 جنيه

يتراوح سعر الدوم من 20 إلى 0 جنيه

يتراوح سعر قشطة بلدي من 35 إلى 55 جنيه

يتراوح سعر قشطة عبد الرازق من 100 إلى 150 جنيه

يتراوح سعر الكيوي من 70 إلى 150 جنيه

يتراوح سعر أبو فروة من 65 إلى 0 جنيه

يتراوح سعر الباباظ من 9 إلى 15 جنيه

يتراوح سعر الأفوكاتو من 70 إلى 150 جنيه

يتراوح سعر الجنزبيل من 70 إلى 150 جنيه

يتراوح سعر موز وليم من 15 إلى 19 جنيه

يتراوح سعر موز مغربي من 15 إلى 19 جنيه

يتراوح سعر موز بلدي من 11 إلى 15 جنيه

يتراوح سعر موز بيكو من 18 إلى 22 جنيه

يتراوح سعر موز مستورد من 40 إلى 60 جنيه

أسعار الخضار والفاكهة

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