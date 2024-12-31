أسعار العملات مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 31-12-2024

أسعار العملات مقابل الجنيه اليوم.. أعلن البنك المركزي المصري عن تحديث أسعار العملات مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024, والتي شهدت حالة من الاستقرار النسبي.

أسعار العملات مقابل الجنيه اليوم

رصدت جريدة “الموجز” تحديث أسعار العملات مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024, وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك المركزي

50.7737 جنيه للشراء.

50.9094 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي

53.0534 جنيه للشراء.

53.2054 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك المركزي

63.9444 جنيه للشراء.

64.1408 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني اليوم في البنك المركزي

6.956 جنيه للشراء.

6.9748 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري اليوم في البنك المركزي

56.2589 جنيه للشراء.

56.4156 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي

164.748 جنيه للشراء.

165.2956 جنيه للبيع.

أسعار العملات مقابل الجنيه اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

13.518 جنيه للشراء.

13.5614 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي

13.822 جنيه للشراء.

13.8627 جنيه للبيع.

أسعار العملات مقابل الجنيه اليوم

سعر الدينار الأردني اليوم في البنك المركزي

71.5122 جنيه للشراء.

71.8248 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني اليوم في البنك المركزي

134.5355 جنيه للشراء.

135.0024 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري اليوم في البنك المركزي

13.922 جنيه للشراء.

13.9707 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني اليوم في البنك المركزي

131.8626 جنيه للشراء.

132.2356 جنيه للبيع.

سعر الكرونة السويدية اليوم في البنك المركزي

4.6175 جنيه للشراء.

4.6309 جنيه للبيع.

سعر الكرونة النرويجية اليوم في البنك المركزي

4.4768 جنيه للشراء.

4.4904 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي اليوم في البنك المركزي

35.3135 جنيه للشراء.

35.4152 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأسترالي اليوم في البنك المركزي

31.6828 جنيه للشراء.

31.7878 جنيه للبيع.

سعر الين الياباني اليوم في البنك المركزي

0.3221 جنيه للشراء.

0.3231 جنيه للبيع.

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