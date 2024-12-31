تمديد فترة سداد مقدمات جدية الحجز لمبادرة «سكن لكل المصريين 5»

شقق الإسكان-أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن مد فترة سداد مقدمات جدية الحجز ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين 5" حتى يوم 15 يناير المقبل، ويأتي هذا القرار لمنح فرصة أكبر للمواطنين لاستكمال إجراءات الحجز، وكما تم التأكيد على غلق باب شراء كراسات الشروط غدًا الثلاثاء 31 ديسمبر الجاري.

وتكشف الموجز تفاصيل حجز شقق الإسكان الاجتماعى بعد قرار مد الحجز

أهداف تمديد فترة السداد

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن قرار تمديد فترة السداد جاء لتوفير الوقت الكافي للمواطنين الذين لم يتمكنوا من دفع مقدم جدية الحجز أو استكمال تسجيل بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني للصندوق، ويهدف القرار إلى ضمان حصول كل مواطن على فرصة حجز وحدة سكنية ضمن المبادرة.

إقبال كبير على مبادرة «سكن لكل المصريين 5»

أوضحت عبد الحميد أن المبادرة شهدت إقبالًا كبيرًا منذ إطلاقها، حيث تم بيع نحو 755 ألف كراسة شروط، وسدد 547 ألف مواطن مقدم جدية الحجز. كما أكدت تسجيل 411 ألف مواطن بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني للصندوق.

منصة شكاوى لحل مشكلات التقديم

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي عن استمرار عمل منصة الشكاوى الإلكترونية لمعالجة المشكلات التي تواجه المواطنين أثناء تقديم الطلبات، ومنذ إطلاق المنصة، استقبلت 14,942 شكوى، تم حل 11,261 منها، مع العمل على حل الشكاوى المتبقية خلال الفترة الزمنية المحددة.

يمكن للمواطنين الدخول على المنصة عبر الرابط الإلكتروني المخصص، وكتابة الرقم القومي ورقم الهاتف، واختيار طبيعة المشكلة. يهدف هذا الإجراء إلى تسهيل عملية التقديم بدلًا من زيارة مراكز الخدمة أو الاتصال بالخط الساخن.

أبرز الشكاوى وحلولها

أشارت عبد الحميد إلى أن معظم الشكاوى الواردة تمثلت في نسيان كلمة السر، أو وجود طلب سابق غير مكتمل، أو عدم تذكر تفاصيل الطلب السابق. تم التعامل مع هذه المشكلات بنجاح وحلها لتيسير إجراءات التقديم للمواطنين.

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