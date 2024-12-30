الأزهر الشريف يفتح باب القبول لفتح مكاتب أهلية لتحفيظ القرآن الكريم

في إطار حرص الأزهر الشريف على نشر تعاليم القرآن الكريم وتطوير منظومة التحفيظ، أعلنت الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، عن فتح باب القبول للراغبين في فتح مكاتب تحفيظ القرآن الكريم الأهلية، تحت إشراف الأزهر الشريف، وذلك لدورة يناير 2025.

ضوابط وشروط فتح مكاتب تحفيظ القرآن الكريم الأهلية

حددت الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم مجموعة من الشروط والمعايير الواجب توافرها في المكاتب والمحفظين، وهي:

1. مواصفات المكتب:

يجب ألا تقل مساحة المكتب عن حجرتين متوسطتي الحجم، ويكون المكتب جيد التهوية ومزودًا بحمام صحي.

يقع المكتب في الدور الثاني كحد أقصى.

لا يجوز أن يكون مقر المكتب تابعًا لوزارة الأوقاف أو مرتبطًا بجمعية أهلية تعمل تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

مكاتب تحفيظ القرآن

2. المستندات المطلوبة للتقديم:

ويستعرض موقع الموجز، المستندات المطلوبة للتقديم على النحو التالي..

رسم كروكي يوضح تفاصيل مكتب تحفيظ القرآن وعدد حجراته ومساحته.

كشف بأسماء الطلاب الملتحقين بالمكتب، على أن يتراوح عددهم بين 15 و30 طالبًا، وأعمارهم بين 5 و18 عامًا، وغير مقيدين بالمعاهد الأزهرية.

صورتان من الرقم القومي لصاحب المكتب والمحفظ.

ثلاث صور شخصية للمحفظ.

عقد بيع أو إيجار يثبت ملكية مكاتب تحفيظ القرآن، لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، مع إثبات سبب الإيجار.

إيصال مرافق حديث يطابق عنوان المكتب.

صورتان من المؤهلات الدراسية لكل من المحفظ وصاحب المكتب.

طلب فتح مكاتب تحفيظ القرآن الكريم مملوء بالكامل ومطبوع.

3. متطلبات إضافية

يجب أن يكون المكتب جاهزًا وعملية التحفيظ قائمة أثناء زيارة لجنة المعاينة.

يشترط اجتياز المحفظ لاختبار قطاع المعاهد الأزهرية في حفظ القرآن وأحكامه بنسبة لا تقل عن 80%.

تقرير فني وصحي معتمد بعد معاينة المكتب من الموجه المختص وعضو الإدارة الهندسية بالمنطقة الأزهرية.

آلية التقديم والمتابعة

تُقدم المستندات إلى إدارة شؤون القرآن بالمنطقة الأزهرية التابع لها المكتب، والتي ستنسق لتحديد موعد معاينة مكاتب تحفيظ القرآن.

بعد الموافقة المبدئية، يتم تحديد موعد اختبار المحفظ في مقر قطاع المعاهد الأزهرية.

على المتقدمين متابعة البوابة الإلكترونية للأزهر لمواكبة مواعيد الاختبارات والإعلانات ذات الصلة.

رابط التقديم

يمكن للراغبين في فتح مكاتب تحفيظ القرآن الكريم تقديم طلباتهم من خلال الرابط التالي: التقديم هنا.

الأزهر الشريف يواصل جهوده لضمان تحقيق معايير الجودة في تعليم وتحفيظ القرآن الكريم، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالشروط الموضحة لضمان بيئة تعليمية متميزة للطلاب.

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