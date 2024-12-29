طلاب الأزهر.. نموذج امتحان عروض تانيه ثانوي ازهر الترم الأول 2025

يبحث طلاب الأزهر الشريف عن نموذج امتحان عروض تانيه ثانوي ازهر الترم الأول لمراجعتها قبل بدء الامتحانات غدًا الإثنين الموافق 30 ديسمبر من العام الجاري، حيث من المقرر أن يؤدي الطلاب امتحان الفقة.

ويستعرض موقع “الموجز” تفاصيل الحصول على نموذج امتحان عروض تانيه ثانوي ازهر الترم الأول لمراجعتها والتدريب على الامتحانات من خلال مشاهدة العديد من نماذج الامتحانات للمادة.

نموذج امتحان عروض تانيه ثانوي ازهر الترم الأول

نوفر لكم نموذج امتحان عروض تانيه ثانوي ازهر الترم الأول لطلاب الصف الثاني الثانوي عبر بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية من هنــــــــا حيث يمكنك الضغط عليها وتحميل الصورة المعتمدة من الامتحان.

نموذج امتحان عروض تانيه ثانوي

روابط نموذج امتحان الصف الثاني الثانوي

يمكن لطلاب الأزهر الشريف الحصول على جميع مواد نموذج امتحان الصف الثاني الثانوي الترم الأول من هنـــــــــــا حيث تعد هذه نماذج واختبارات استرشادية معتمدة رسميًا من الأزهر الشريف.

نموذج امتحان الصف الثاني الثانوي

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الأزهري الأدبي

تبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي الأزهري الأدبي الترم الأول 2025 يوم الاثنين 30 ديسمبر 2024، حيث يُمتحن الطلاب في مادة الفقه من 9 إلى 10:30 صباحًا، ثم مادة العروض والثقافة من 11 إلى 12:30 ظهرًا.

يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، يكون امتحان مادة الحديث من 9 إلى 10:30 صباحًا، يليه امتحان مادة الفلسفة والمنطق في نفس الوقت من 11 إلى 12:30 ظهرًا.

يوم الأربعاء 1 يناير 2024 يشهد امتحان مادة القرآن الكريم من 9 إلى 10:30 صباحًا، ثم مادة الصرف من 11 إلى 12:30 ظهرًا.

أما يوم الخميس 2 يناير 2024، فيتم امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى من 9 إلى 11:30 صباحًا، يليه امتحان مادة التربية الفنية من 12 إلى 1 ظهرًا.

يوم السبت 4 يناير 2024 يضم امتحان مادة التفسير من 9 إلى 10:30 صباحًا، ثم امتحان مادة التاريخ من 11 إلى 12:30 ظهرًا.

يوم الأحد 5 يناير 2024 يشهد امتحان مادة النحو من 9 إلى 10:30 صباحًا، ثم امتحان مادة التوحيد من 11 إلى 12:30 ظهرًا.

يوم الإثنين 6 يناير 2024 يُمتحن الطلاب في مادة اللغة الأجنبية الثانية من 9 إلى 10:30 صباحًا، ثم مادة الجغرافيا من 11 إلى 12:30 ظهرًا.

أما يوم الأربعاء 8 يناير 2024، فيتضمن امتحان مادة الأدب والنصوص والمطالعة من 9 إلى 10:30 صباحًا، ثم امتحان مادة الإنشاء من 11 إلى 12 ظهرًا.

يوم الخميس 9 يناير 2024 يُمتحن الطلاب في مادة البلاغة من 9 إلى 10:30 صباحًا، ثم مادة المنطق القديم من 11 إلى 12:30 ظهرًا.

اقرأ أيضًا

رسميًا.. اعرف جدول امتحان الشهادة السودانية 2025 الآن

تفاصيل امتحان رياضيات للصف الثالث الابتدائي المنهج الجديد