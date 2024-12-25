مع دخول الامتحان.. نموذج امتحان دين للصف الثالث الابتدائي الترم الأول 2025

نموذج امتحان دين للصف الثالث الابتدائي الترم الأول 2025.. من الكلمات البحثية التي شغلت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية من قبل أولياء أمور طلاب الصف الثالث الابتدائي، ولك بالتزامن مع اقتراب امتحانات نصف العام الدراسي 2025، لمعرفة نموذج امتحان دين للصف الثالث الابتدائي الترم الأول 2025، وفيما يلي سيكشف لكم موقع الموجز نموذج امتحان دين للصف الثالث الابتدائي الترم الأول 2025.

نموذج امتحان دين للصف الثالث الابتدائي الترم الأول 2025

وقالت مديريات التربية والتعليم ، إن جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي 2024 - 2025، من المقرر أن يبدأ رسميا يوم 11 يناير 2025 .

وأكدت مديريات التربية والتعليم، أن امتحانات الصف الثالث الابتدائي 2024 - 2025 تعقد وفقًا للقرار الوزاري 136 لسنةى 2024 ، ويكون امتحان مادة القيم واحترام الآخر في شكل تقييم تكويني يقيم المعلم خلال سلوك الطالب وفقا لمعدلات ادائهم من خلال اجراء تقويم تكويني.

امتحانات الصف الثالث الابتدائي 2024 - 2025

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد امتحانات الصف الثالث الابتدائي 2024 - 2025، مؤكدة أن نظم التقييم تعتمد على قيام مخرجات المناهج الدراسية المطورة ويتم تقييم ما يدرسه التلميذ في الصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي كما يلي :

- امتحان نهاية الفصل الدراسي 60 درجة

- المهام الادائية 10 درجات

- كراسة الواجب 5 درجات

- كراسة النشاط 5 درجات

- التقييم الأسبوعي 5 درجات

- التقييم الشهري 5 درجات

- المواظبة والسلوك 5 درجات

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024/2025

وفيما يلي سنعرض لكم الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025، والتي جاءت كالتالي :

السبت 21 سبتمبر 2024: بداية الفصل الدراسي الأول.

الخميس 23 يناير 2025: نهاية الفصل الدراسي الأول.

السبت 11 يناير 2025: بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

السبت 25 يناير 2025: بداية أجازة منتصف العام الدراسي.

الخميس 6 فبراير 2025: نهاية أجازة منتصف العام الدراسي .

السبت 8 فبراير 2025: بداية الفصل الدراسي الثاني.

الخميس 5 يونيو 2025: نهاية الفصل الدراسي الثاني.

السبت 24 مايو 2025: بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

السبت 31 مايو 2025: بدء امتحانات الدبلوم الفني.

السبت 14 يونيو 2025: بدء امتحانات الثانوية العامة.

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