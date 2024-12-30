التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي ضد وست هام بالدوري الإنجليزي

عشاق المتعة والإثارة، يترقبون مباراة مانشستر سيتي القادمة ضد وست هام، التي تجمعهما مساء السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري 2024-2025.

مانشستر سيتي، يبحث عن فوز جديد أمام نظيره وست هام، لاستثمار فوزه أمام نظيره ليستر سيتي في الجولة الـ 19 بثنائية نظيفة لمطاردة أهل القمة بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الذي يتصدره ليفربول برصيد 45 نقطة.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد وست هام

من المنتظرأن يضم تشكيل مانشستر سيتي ضد وست هام الأسماء الأتية:

حارس المرمي : ستيفان أورتيجا.

خط الدفاع: ريكو لويس، مانويل أكانجي، ناثان أكي، يوشكو جفارديول.

خط الوسط: كيفن دي بروين، ماتيو كوفاسيتش، بيرناردو سيلفا.

خط الهجوم: سافينيو، إيرلينج هالاند، فيل فودين.

تشكيل وست هام المتوقع ضد مانشستر سيتي

حراسة المرمى: ألفونس أريولا

خط الدفاع: آرون وان بيساكا، كوفال، كيلمان، مافروبانوس، إيمرسون

خط الوسط: إدسون ألفاريز، كارلوس سولير، لوكاس باكيتا

خط الهجوم: جاريد بوين ، محمد قدوس

مانشستر سيتي ضد وست هام

مواجهة فريق مانشستر سيتي نظيره وست هام، مساء السبت المقبل الموافق 4 يناير المقبل، ضمن الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، تنطلق في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وست هام

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة مانشستر سيتي ضد وست هام

يرصد الموجز، في السطور التالية جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة مانشستر سيتي ضد وست هام ويأتي كالتالي:

1- نادي ليفربول - 45 نقطة

2- نوتينجهام فورست، 37 نقطة.

3- آرسنال، 36 نقطة.

4- تشيلسي، 35 نقطة.

5- مانشستر سيتي، 31 نقطة.

6- بورنموث، 30 نقطة.

7- نيوكاسل يونايتد، 29 نقطة.

8- فولهام، 29 نقطة.

9- أستون فيلا، 28 نقطة.

10 برايتون، 26 نقطة.

11- توتنهام، 24 نقطة.

12 برينتفورد، 24 نقطة.

13- وست هام، 23 نقطة.

14- مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

15- كريستال بالاس، 20 نقطة.

16- إيفرتون، 17 نقطة.

17- ولفرهامبتون، 16 نقطة.

18- ليستر سيتي، 14 نقطة.

19- إيبسويتش تاون، 12 نقطة.

20- ساوثهامبتون، 6 نقاط.

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