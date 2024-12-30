التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل بالدوري الإنجليزي

تنطلق بعد قليل مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل، ضمن مباريات الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، والمقرر إقامتها مساء اليوم الاثنين 30 ديسمبر الجاري.

يبحث كلا الفريقين عن تحقيق الفوز خلال المباراة لتحسين موقعهم بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الذي يتصدره ليفربول برصيد 45 نقطة، ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الرابع عشر فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة بينما فيما يحتل نيوكاسل المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 29 نقطة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل

مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل، مساء اليوم الاثنين الموافق 30 ديسمبر الجاري، ضمن الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل

يمكنك متابعة مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل، في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-2025، عبر شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس المشفرة، وبالتحديد قناة beIN Sports HD 1.

مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل

تشكيل مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل

اونانا ، مزراوي ، دي ليخت ، ماجواير ، مارتينيز ، هويلاند ، زيركيزي ، ايريكسن، امادو ، كاسيميرو ، دالوت

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل

يرصد الموجز، في السطور التالية ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل ويأتي كالتالي:

1- نادي ليفربول - 45 نقطة

2- نوتينجهام فورست، 37 نقطة.

3- آرسنال، 36 نقطة.

4- تشيلسي، 35 نقطة.

5- مانشستر سيتي، 31 نقطة.

6- بورنموث، 30 نقطة.

7- نيوكاسل يونايتد، 29 نقطة.

8- فولهام، 29 نقطة.

9- أستون فيلا، 28 نقطة.

10 برايتون، 26 نقطة.

11- توتنهام، 24 نقطة.

12 برينتفورد، 24 نقطة.

13- وست هام، 23 نقطة.

14- مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

15- كريستال بالاس، 20 نقطة.

16- إيفرتون، 17 نقطة.

17- ولفرهامبتون، 16 نقطة.

18- ليستر سيتي، 14 نقطة.

19- إيبسويتش تاون، 12 نقطة.

20- ساوثهامبتون، 6 نقاط.

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