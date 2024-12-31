سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر 31 دبيمبر 2024 مقابل الجنيه

شهد سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري تغيرًا طفيفًا في تعاملات اليوم، الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، حيث وصل سعر الشراء في السوق السوداء إلى 166.05 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 164.72 جنيه، مسجلًا انخفاضًا بقيمة 0.39 جنيه عن سعره في تعاملات الأمس، الذي بلغ 166.44 جنيه.

أفضل الأسعار في البنوك

فيما يتعلق بالبنوك المصرية، قدم بنك أجريكول أفضل سعر للشراء بقيمة 165.03 جنيه، مما يجعله الخيار الأنسب للراغبين في بيع الدينار الكويتي، على الجانب الآخر، سجل البنك الأهلي اليوناني أفضل سعر للبيع عند 164.79 جنيه، ما يوفر ميزة للمستثمرين أو المتعاملين الذين يرغبون في شراء الدينار.

ويرصد موقع الموجز، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية

أسعار صرف الدينار الكويتي في أبرز البنوك

البنك المركزي المصري: سجل سعر شراء 165.296 جنيه وسعر بيع 164.748 جنيه.

البنك الأهلي المصري: بلغ سعر الشراء 165.173 جنيه، بينما جاء سعر البيع عند 164.045 جنيه.

بنك مصر: وصل سعر الشراء إلى 165.206 جنيه وسعر البيع إلى 164.239 جنيه.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سجل سعر شراء 165.26 جنيه وسعر بيع 161.333 جنيه.

البنك التجاري الدولي (CIB): حدد سعر الشراء عند 165.152 جنيه وسعر البيع عند 162.528 جنيه.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

بنك القاهرة

سعر الشراء: 165.173 جنيه

سعر البيع: 164.071 جنيه

مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الشراء: 165.26 جنيه

سعر البيع: 161.333 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB)

سعر الشراء: 165.152 جنيه

سعر البيع: 162.528 جنيه

بنك HSBC

سعر الشراء: 165.13 جنيه

سعر البيع: 164.79 جنيه

بنك الإسكندرية

سعر الشراء: 165.206 جنيه

سعر البيع: 159.989 جنيه

البنك الأهلي القطري (QNB)

سعر الشراء: 165.454 جنيه

سعر البيع: 158.175 جنيه

بنك كريدي أجريكول

سعر الشراء: 165.029 جنيه

سعر البيع: 163.886 جنيه

البنك المصري الخليجي

سعر الشراء: 165.346 جنيه

سعر البيع: 157.48 جنيه

المصرف المتحد

سعر الشراء: 165.179 جنيه

سعر البيع: 153.909 جنيه

بنك الكويت الوطني (NBK)

سعر الشراء: 165.539 جنيه

سعر البيع: 155.686 جنيه

المصرف العربي الدولي

سعر الشراء: 165.13 جنيه

سعر البيع: 164.79 جنيه

بنك الشركة المصرفية (SAIB)

سعر الشراء: 165.15 جنيه

سعر البيع: 164.78 جنيه

بنك الاستثمار العربي

سعر الشراء: 168.599 جنيه

سعر البيع: 158.375 جنيه

البنك الأهلي الكويتي

سعر الشراء: 165.048 جنيه

سعر البيع: 160.745 جنيه

البنك الأهلي اليوناني

سعر الشراء: 165.13 جنيه

سعر البيع: 164.79 جنيه

بنك التنمية الصناعية

سعر الشراء: 165.13 جنيه

سعر البيع: 164.79 جنيه

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