محاولة جديدة من النادي الأهلي لحسم صفقة بغداد بونجاح.. الخطيب يتدخل

يجري محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محاولة أخيرة للتعاقد مع نجم الشمال القطري، بغداد بو نجاح في فترة الانتقالات الشتوية القادمة 2025.

ورفض نادي الشمال القطري فكرة الاستغناء عن اللاعب الجزائري بغداد بونجاح إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

النادي الأهلي يحاول ضم بغداد بونجاح

وقال مصدر بـ النادي الأهلي لـ " الموجز" إن نادي الشمال القطري رفض العرض المقدم من المارد الأحمر واعتذر عن فكرة التخلي عن اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأشار المصدر إلى أن محمود الخطيب يخوض محاولة أخيرة ويحاول إقناع النادي القطري بوساطة بعض الشخصيات الرياضية في قطر لإقناعهم بالتخلي عن اللاعب.

وأوضح المصدر، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق النادي الأهلي، أصر على التعاقد مع الأجانب في فترة الانتقالات الشتوية القادمة ورفض تأجيل أي صفقة.

بغداد بونجاح- النادي الأهلي

وتابع المصدر: "كولر أبدى مرونة في التعاقد مع المصريين في الصيف القادم وعلى رأسهم ، محمود حسن تريزيجيه ومحمد عبد المنعم وحمدي فتحي الذي تم التعاقد معه".

وأكد المصدر أن النادي الأهليسيغلق صفحة بونجاح تمامًا خلال 48 ساعة سواء بالنجاح في تغيير موقف نادي الشمال أو صرف النظر نهائيًا عن الصفقة.

جدير بالذكر، يشارك النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو القادم.

ووقع الأهلي في المجموعة الأولى التي تضم كل من: "بالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي، وإنتر ميامي الأمريكي".



قائمة النادي الأهلي لموسم 2024/2025

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني، خالد عبد الفتاح، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أشرف داري، يوسف أيمن، كريم الدبيس، عمر كمال، يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق، عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، كريم نيدفيد، محمد عبد الله.

خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، محمود كهربا، طاهر محمد طاهر، رضا سليم، وسام أبو علي.

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