سر رفض توقيع مصطفى محمد لـ النادي الأهلي.. مفاجأة مدوية

فجر الإعلامي محمد الليثي بشأن إمكانية انتقال مصطفى محمد مهاجم نادي نانت الفرنسي إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبات مصطفى محمد مهاجم نادي نانت الفرنسي على وشك الرحيل عن فريقه الحالي خلال الميركاتو الشتوي المقبل بعد تراجع فرص مشاركته في ظل تذبذب مستواه.

وارتبط اسم مصطفى محمد بشدة بالانتقال إلى صفوف النادي الأهلي من أجل المشاركة مع المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية.

مصطفى محمد يرفض تكرار سيناريو عبدربه في الأهلي

وأكد الإعلامي محمد الليثي أن أحد الوسطاء عرض على النادي الأهلي فكرة التوقيع مع مصطفى محمد خلال الفترة القادمة سواء في يناير أو مع نهاية الموسم الجاري.

وأشار الليثي إلى أن مهاجم نادي الزمالك مصطفى محمد لم يرفض فكرة إرتداء قميص النادي الأهلي إلا أنه يخشى من تأثير هذه الخطوة على علاقته بجماهير الفارس الأبيض وأسرته.

مصطفى محمد

وأفاد أن مصطفى محمد أخطر الوسطاء بأنه يخشى من تكرار سيناريو حسني عبد ربه، لاعب الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، الذي وقع في وقت سابق لـ النادي الأهلي ثم تراجع عن هذه الفكرة عقب تلقيه تهديدات له وأسرته.

وشدد على أن إدارة النادي الأهلي قررت تأجيل فكرة التعاقد مع مصطفى محمد نتيجة مخاوف اللاعب، وربما يجري فتح هذا الملف في فترة مقبلة.

وكان " الموجز" قد أكد في وقت سابق عن خروج مصطفى محمد من حسابات النادي الأهلي في هذه الفترة خاصًة في ظل بحث إدارة الفريق القاهري عن التعاقد مع مهاجم أجنبي.

موعد مباراة النادي الأهلي المقبلة

ويستعد فريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي للمواجهة المرتقبة أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري ضمن فعاليات الجولة الـ4 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وستنطلق مواجهة النادي الأهلي أمام نظيره شباب بلوزداد الجزائري في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت السعودية على ملعب الأخير.

قائمة النادي الأهلي لموسم 2024/2025

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني، خالد عبد الفتاح، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أشرف داري، يوسف أيمن، كريم الدبيس، عمر كمال، يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق، عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، كريم نيدفيد، محمد عبد الله.

خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، محمود كهربا، طاهر محمد طاهر، رضا سليم، وسام أبو علي.

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