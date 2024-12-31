نجوم الاسكواش المصري يواصلون الهيمنة على التصنيف العالمي في ختام عام 2024

مع انتهاء عام 2024، يستمر لاعبو الاسكواش المصريون في إثبات قوتهم وسيطرتهم على التصنيفات العالمية، فقد حافظ علي فرج، لاعب نادي وادي دجلة، على صدارة تصنيف الرجال لمدة 82 أسبوعًا على التوالي، بينما واصلت نوران جوهر، لاعبة بالم هيلز، هيمنتها على تصنيف السيدات للأسبوع الرابع على التوالي.

وتواصل مصر تعزيز مكانتها على الساحة الدولية في رياضة الاسكواش، ما يعكس التفوق المستمر على المستوى العالمي.

تصنيف الرجال

علي فرج

مصطفى عسل

دييجو إلياس (البيرو)

بول كول (نيوزيلندا)

مازن هشام

جويل ميكين

كريم عبد الجواد

طارق مؤمن

محمد الشوربجي (إنجلترا)

يوسف سليمان

أما بالنسبة لتصنيف السيدات، فقد جاء على النحو التالي:

نوران جوهر

نور الشربيني

هانيا الحمامي

أوليفيا ويفر (الولايات المتحدة الأمريكية)

تيني جليس (بلجيكا)

جورجينا كيندي (إنجلترا)

روان العربي

أمينة عرفي

نيلي جليس (بلجيكا)

سيفا سينجاري (ماليزيا)

نور الشربيني

الناشئون المصريون يتألقون في أمريكا

كما تمكن الناشئون المصريون في الاسكواش من التفوق في بطولة أمريكا المفتوحة للناشئين، التي أقيمت مؤخرًا في الولايات المتحدة الأمريكية.



وحققوا مراكز متقدمة في الفئات العمرية المختلفة في الاسكواش:

مروان عسل: المركز الأول تحت 19 سنة

بارب سامح: المركز الأول تحت 19 سنة

رقية سالم: المركز الأول تحت 17 سنة

مايكل بيتر: المركز الأول تحت 17 سنة

مالك محمد: المركز الأول تحت 13 سنة

وجاء ترتيب باقي اللاعبين المصريين على النحو التالي:

آدم رجب: المركز الثاني في فئة تحت 13 سنة

صوفيا أشرف: المركز الثالث في فئة تحت 13 سنة

ليندا السيد: المركز الثاني في فئة تحت 13 سنة

زينة عبد العال: المركز الثالث في فئة تحت 15 سنة

ملك سمير: المركز الثالث في فئة تحت 17 سنة

أحمد همام: المركز الثالث في فئة تحت 11 سنة

إنجازات المنتخب المصري في بطولة العالم

وبعد أيام قليلة من هذا الإنجاز الكبير في أمريكا، حقق المنتخب المصري لـ الاسكواش فوزًا آخر في بطولة العالم التي أقيمت في هونج كونج.

استطاع فريق الرجال أن يتوج بالبطولة للمرة السابعة في تاريخه بعد فوزه في النهائي على منتخب إنجلترا 2-0، كما نجح المنتخب النسائي في الفوز بالبطولة للمرة السادسة في تاريخه، بعدما تغلب على المنتخب الأمريكي بنفس النتيجة.

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