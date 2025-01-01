ما علاقة بشير الديك بأزمة نور الشريف الشهيرة وسحب الجنسية من الفنانين؟

رحل السيناريست بشير الديك عن عالمنا أمس بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 80 عاماً، وكان قد كشف قبل رحيله عن أن الفنان نور الشريف كان وراء فكرة إنتاج فيلم عن حياة الرسام الفلسطيني ناجي العلي، حيث ناقش معه هذا المشروع في بداية الأمر.

بشير الديك وأزمة نور الشريف الشهيرة

ويرصد موقع الموجز أبرز التفاصيل، وأوضح بشير الديك تفاصيل هذا المشروع في تصريحات صحفية سابقة له، موضحاً أنه في البداية لم يكن يعلم الكثير عن ناجي العلي، إلا أنه كان قد شاهد بعض أعماله الكاريكاتيرية في الصحف، وعندما أخبر الفنان نور الشريف بذلك، قام الأخير بتزويده بمجموعة من اللوحات والكتب والمعلومات حول ناجي العلي، وكان ذلك بمثابة نقطة انطلاق لفكرة الفيلم.

بشير الديك

وأكد بشير الديك أن نور الشريف كان يحمل إيمانًا قويًا بالقضية الفلسطينية والقضية اللبنانية، وهذا ما دفعه للتمسك بفكرة الفيلم، لافتاً إلى أنه أحضر له جميع لوحات معرضه الأخير ووضعها في المكان الذي كان يعمل فيه على كتابة السيناريو، كما أنه سافر لأصدقاء نور الشريف في الكويت وتونس لكي يحصل على مزيد من المعلومات عن الرسام، مما أثرى الفيلم بمادة غنية.

وأكد بشير الديك أن نور الشريف كان هو أكثر المتضررين من الأزمة التي أثيرت عن الفيلم، حيث وصل الأمر لمطالبة البعض بسحب الجنسية من أعضاء فريق العمل، كما أوضح أن نور الشريف تم منعه بشكل غير رسمي من التمثيل في مصر أو في دول الخليج بسبب هذا العمل.

بشير الديك

أعمال بشير الديك السينمائية والدرامية



وكانت أبرز الأفلام التي قدمها السيناريست الراحل بشير الديك هي: "سواق الأتوبيس"، "ضربة معلم"، "ضد الحكومة"، "ناجي العلي"، "ليلة ساخنة"، "موعد على العشاء"، "الحريف"، "امرأة هزت عرش مصر"،"حلق حوش"، "الجاسوسة حكمت فهمي"، وأشهر أعماله في الدراما التلفزيونية هي "الناس في كفر عسكر"، "أماكن في القلب"، "ظل المحارب"، "حرب الجواسيس"، "عابد كرمان"، "الطوفان".

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