أبرز التحديات علي طاولة محسنة المحيثاوي أول امرأة ترأس محافظة السويداء السورية

أعلنت الإدارة الجديدة في سوريا تعيين محسنة المحيثاوي محافظاً لمحافظة السويداء جنوب البلاد، وبذلك تعتبر أول امرأة تترأس هذا المنصب الرفيع، حيث تسعى السلطات السورية إلى إشراك المزيد من الشخصيات النسائية والكفاءات في المناصب القيادية.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن محسنة المحيثاوي التي ترأست محافظة السويداء السورية والمناصب التي تقلدتها، وأبرز التحديات التي تواجهها.

من هي محسنة المحيثاوي؟

أصبحت محسنة المحيثاوي أول سيدة تتولي منصب محافظ السويداء، في خطوة تاريخية غير مسبوقة في تاريخ سوريا، مما يمهد الطريق لمزيد من النساء لتولي مناصب قيادية.

محسنة المحيثاوي

وولدت محسنة المحيثاوي التي تنتمي لـ الطائفة الدرزية في عام 1970 وتحديدًا في قرية لبين بـ محافظة السويداء، وحصلت على شهادة البكالوريوس في التجارة والاقتصاد من جامعة دمشق، ونشأت في بيئة تجمع بين العلم والقيم الأخلاقية.

المسيرة المهنية لـ محسنة المحيثاوي

وبدأت محسنة المحيثاوي مسيرتها المهنية في أوائل التسعينيات في مديرية مالية السويداء، حيث شغلت منصب رئيس قسم الخزينة لعدة سنوات، واستقالت في مارس 2023 من مديرية المالية احتجاجًا على تفشي الفساد وعدم اتخاذ إجراءات حاسمة لمحاربته.

دور محسنة المحيثاوي في مواجهة الفساد في سوريا

وبرز اسم محسنة المحيثاوي كأحد الأصوات النسائية المؤثرة في احتجاجات ساحة الكرامة في أغسطس 2023، حيث لعبت دورًا كبيرًا في حشد الدعم لمطالب الإصلاح ومواجهة الفساد.

تحديات علي طاولة محسنة المحيثاوي في محافظة السويداء

وتواجه محسنة المحيثاوي العديد من التحديات بعد توليها منصب محافظة السويداء، ويتمثل التحدي الأول في قيامها بتعزيز الثقة بين أهالي السويداء والإدارة المحلية، خاصة في ظل تراكم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.

أما التحدي التحدي الثاني الذي يواجه محسنة المحيثاوي فيتمثل في أن منصب محافظ السويداء يحتاج إلى شخصية قادرة على مواجهة الفساد وتحقيق إصلاحات جذرية في الجهاز الإداري للمحافظة.

ويتمثل التحدي الثالث أمام محسنة المحيثاوي في التعامل مع التوترات الأمنية، حيث تعاني السويداء من تحديات أمنية متزايدة، بما في ذلك وجود فصائل مسـ ـلحة محلية.

رود الفعل علي تعيين محسنة المحيثاوي محافظًا لـ السويداء

وفي السياق ذاته، علق أيهم الشوفي، من نشطاء الحراك المدني في السويداء علي تعيين محسنة المحيثاوي محافظًا لـ السويداء، قائلًا: "إن تعيين محسنة المحيثاوي من قبل الإدارة الجديدة في سوريا يعد استكمالاً لقرار الحراك الشعبي بترشيحها للمنصب".

وأشار إلى أن محسنة المحيثاوي كانت مديرة للمصرف العقاري في السويداء، إضافة إلى عملها في جهاز الرقابة والتفتيش بالمحافظة.

سوريا

وتابع أن محسنة المحيثاوي من أولى السيدات اللاتي شاركن في الحراك السلمي بمحافظة السويداء، وتوجد بشكل دائم في ساحة الكرامة، ورغم تعرضها للمضايقات من قِبل النظام السابق، استمرت بمسيرتها وإصرارها على المشاركة في الحراك.

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