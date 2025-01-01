تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 1 يناير 2025

شهد سعر الدينار الكويتي تراجعًا اليوم الأربعاء 1 يناير 2025، حيث بلغ سعر الشراء 165.24 جنيه مصري، بينما وصل سعر البيع إلى 163.91 جنيه، مقارنة بأسعار أمس، التي كانت عند 166.38 جنيه، يشير التغيير إلى انخفاض قدره 1.14 جنيه، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

أفضل سعر شراء للدينار الكويتي

ويقدم البنك الأهلي الكويتي أفضل سعر شراء للدينار الكويتي عند 165.08 جنيه، بينما يتوفر أفضل سعر بيع في البنك الأهلي اليوناني عند 164.82 جنيه.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنوك

البنك الأهلي الكويتي: شراء 165.08 جنيه / بيع 164.82 جنيه

البنك الأهلي المصري: شراء 165.21 جنيه / بيع 164.05 جنيه

بنك مصر: شراء 165.21 جنيه / بيع 164.21 جنيه

بنك القاهرة: شراء 165.21 جنيه / بيع 164.07 جنيه

مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء 165.28 جنيه / بيع 161.27 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB): شراء 165.23 جنيه / بيع 162.50 جنيه

HSBC: شراء 165.21 جنيه / بيع 164.82 جنيه

بنك الإسكندرية: شراء 165.24 جنيه / بيع 159.99 جنيه

البنك الأهلي القطري (QNB): شراء 165.21 جنيه / بيع 164.82 جنيه

بنك كريدي أجريكول: شراء 165.20 جنيه / بيع 163.93 جنيه

البنك المصري الخليجي: شراء 165.41 جنيه / بيع 157.42 جنيه

المصرف المتحد: شراء 165.24 جنيه / بيع 153.91 جنيه

بنك الكويت الوطني: شراء 165.63 جنيه / بيع 155.70 جنيه

المصرف العربي الدولي: شراء 165.21 جنيه / بيع 164.82 جنيه

بنك الشركة المصرفية (سايب): شراء 165.21 جنيه / بيع 164.78 جنيه

بنك الاستثمار العربي: شراء 168.60 جنيه / بيع 158.38 جنيه

البنك الأهلي اليوناني: شراء 165.21 جنيه / بيع 164.82 جنيه

بنك التنمية الصناعية: شراء 165.21 جنيه / بيع 164.82 جنيه

يعتبر الدينار الكويتي من بين أعلى العملات قيمة في العالم ويستخدم على نطاق واسع في الكويت في مختلف المعاملات.

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