الحالة المرورية اليوم الأربعاء 1-1-2025 بالقاهرة والجيزة

الحالة المرورية اليوم.. شهدت الحالة المرورية اليوم الأربعاء 1 يناير 2025، زحامًا مروريًا وتكدسًا في حركة سير السيارات علي أغلب الطرق والمحاور السريعة والصحراوية.

وينشغل كثير من المصريين بمتابعة الحالة المرورية حتى يتثنى لهم تفادي الزحام خلال ساعات الذروة، خاصة العاملين والموظفين الذاهبين إلى أعمالهم.

الحالة المرورية اليوم الأربعاء1 يناير 2025

ويحرص "الموجز" يوميًا علي نشر تفاصيل خريطة الحالة المرورية علي أغلب محاور محافظتي القاهرة والجيزة، والطرق الدائري، وذلك ضمن خدمة يقدمها يوميًا لقرائه.

الحالة المرورية

وسيطر الزحام علي حركة المرور اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 في كافة الميادين والمحاور والطرق السريعة، والميادين الرئيسية والطريق الدائري، وسط تواجد أمني مكثف، لتأمين حركة سير المركبات.

وبخصوص الحالة المرورية في محافظتي القاهرة والجيزة فقد شهدت زحامًا مروريًا شديدًا، وسط تكثيف الإدارة العامة للمرور جهودها، تسهيلًا على المواطنين لتجنب الازدحامات المروية.

الحالة المرورية اليوم بالقاهرة

وشهدت الحالة المرورية بـ محافظة القاهرة، اليوم الأربعاء، تكدسًا في حركة المركبات بالميادين والمحاور العامة، وسط تواجد أمنى في معظم الميادين الرئيسية.

كما شهد كوبري أكتوبر حالة من الكثافة المرورية المتوسطة وكذلك شارع رمسيس فيما تقل هذه الكثافة تدريجياً إلى أن نصل إلى منتصف كوبري غمرة، كما يشهد كوبري 15 مايو للمتجهين إلى حي المهندسين كثافة مرورية.

فيما، شهد شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر انسيابًا مروريًا حتى منطقة الزاوية الحمراء، وهناك كثافة نسبية عند منطقة «الوايلي» وصولاً لكوبري الساحل والأميرية والكورنيش من المظلات إلى وسط البلد كثافات عالية، والمتجة إلى المؤسسة سيجد سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات عند المظلات.

الحالة المرورية اليوم بالجيزة

أما عن الحالة المرورية في محافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، فقد شهدت كثافة مرورية في حركة السيارات، كما شهد شارع الهرم الرئيسى تباطؤ نسبي فى حركة السيارات بسبب غلق الطريق فى تقاطعه مع المريوطية وبمنطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطالبية بسبب إنشاء 5 محطات مترو انفاق والزام السائقين بالتوجه إلى الطرق البديلة المحددة.

وشهد منطقة مشعل وشارع العشرين حتى الطالبية، كثافات متحركة وكثافات عالية للمتجه إلى كوبرى الجيزة المعدنى وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، كما ظهرت كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وإمبابة.

فيما شهد محور 26 يوليو والطريق الدائرى وطريق الأتوستراد وشارع البحر الأعظم وصولا لشارع النيل السياحي انتظام في حركة سير السيارات.

الحالة المرورية

الحالة المرورية على الطريق الدائري

وفيما يتعلق بـ الحالة المرورية على الطريق الدائري، فقد شهدت كثافة مرورية متحركة في مناطق السلام والمرج ومؤسسة الزكاة، مع استقرار الحالة المرورية في التقاطع مع طريق الإسكندرية الزراعي وكذا مناطق مسطرد والقومية العربية وصفط اللبن في الجيزة، مع استقرار الحالة المرورية على محور المريوطية ومناطق المنيب والكونيسة، مع استقرار الحالة المرورية على مناطق كورنيش المعادي والبساتين وتقاطع طريق الاوتوستراد وأيضا مناطق القطامية وصولا إلى القاهرة الجديدة.

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