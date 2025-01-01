تعرف على أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأربعاء 1-1-2025 فى الأسواق

أسعار الخضار والفاكهة اليوم.. سجلت أسعار الخضار والفاكهة اليوم الاربعاء 1 يناير 2025 تباينًا ملحوظًا وفقًا لآخر تحديث في سوق العبور للجملة، حيث شهدت زيادة تتراوح بين 3 إلى 7 جنيهات للخضراوات مقارنةً بأسعارها في أسواق الخضار بالتجزئة في مختلف محافظات مصر.

وفي هذا السياق ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 فى سوق العبور.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم

أسعار الخضروات والفواكه اليوم للمستهلك

تراوح سعر الفراولة اليوم الاربعاء 1 يناير حوالي 20 جنيهًا للكيلو، بينما يتراوح سعر الموز البلدي حوالي 15 جنيهًا للكيلو، أما اليوسفي فيتراوح سعره ما بين 6 إلى 16 جنيهًا للكيلو، وفيما يخص الخضراوات، يتراوح سعر الثوم ما بين 65 إلى 85 جنيهًا للكيلو، بينما يتراوح سعر اللفت ما بين 2 إلى 4 جنيهات للكيلو، وسعر البنجر يتراوح ما بين 4 إلى 6 جنيهات للكيلو. أما البازلاء، فيتراوح سعرها ما بين 18 إلى 22 جنيهًا للكيلو.

أسعار الخضار اليوم

يتراوح سعر الطماطم من 3.5 إلى 5.5 جنيه.

يتراوح سعر البطاطس من 4.5 إلى 11.5 جنيه.

يتراوح سعر البصل الأبيض من 8 إلى 15 جنيه.

يتراوح سعر البصل الأحمر من 9 إلى 11.5 جنيه.

يتراوح سعر الكوسة من 9 إلى 17 جنيه.

يتراوح سعر الجزر بدون عروش من 3 إلى 6 جنيه.

يتراوح سعر الفاصوليا من 4 إلى 10 جنيه.

يتراوح سعر الباذنجان البلدي من 6 إلى 9 جنيه.

يتراوح سعر الباذنجان الرومي من 4 إلى 7 جنيه.

يتراوح سعر الباذنجان الأبيض من 5 إلى 10 جنيه.

يتراوح سعر الفلفل الرومي البلدي من 16 إلى 21 جنيه.

يتراوح سعر الفلفل الرومي صوب من 16 إلى 21 جنيه.

يتراوح سعر الفلفل الحامي البلدي من 16 إلى 20 جنيه.

يتراوح سعر الفلفل الحامي صوب من 14 إلى 20 جنيه.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم

أسعار الخضروات اليوم

يتراوح سعر الفلفل الألوان من 30 إلى 40 جنيه.

يتراوح سعر الملوخية من 6 إلى 10 جنيه.

يتراوح سعر الخيار صوب من 14 إلى 18 جنيه.

يتراوح سعر الخيار البلدي من 9 إلى 13 جنيه.

يتراوح سعر البسلة من 18 إلى 22 جنيه.

يتراوح سعر السبانخ من 6 إلى 10 جنيه.

يتراوح سعر القلقاس من 12 إلى 15 جنيه.

يتراوح سعر البطاطا من 3 إلى 10 جنيه.

يتراوح سعر الثوم من 65 إلى 85 جنيه.

يتراوح سعر اللفت من 2 إلى 4 جنيه.

يتراوح سعر البنجر من 4 إلى 6 جنيه.

يتراوح سعر القثاء من 5 إلى 8 جنيه.

يتراوح سعر الخرشوف من 25 إلى 0 جنيه.

يتراوح سعر البصل الأخضر من 15 إلى 0 جنيه.

يتراوح سعر الكرات من 7.5 إلى 0 جنيه.

يتراوح سعر الخس من 6 إلى 7 جنيه.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم



يتراوح سعر الخس المشرشر من 2 إلى 4 جنيه.

يتراوح سعر الخس المر من 2 إلى 4 جنيه.

يتراوح سعر الخس الأحمر من 2 إلى 4 جنيه.

يتراوح سعر الخس الكابوتشي من 6 إلى 9 جنيه.

يتراوح سعر الكرنب من 4 إلى 5 جنيه.

يتراوح سعر الكرنب سلاطه من 15 إلى 10 جنيه.

يتراوح سعر الكرنب الأحمر من 15 إلى 10 جنيه.

يتراوح سعر القرنبيط من 3.5 إلى 5.5 جنيه.

يتراوح سعر البروكلي من 10 إلى 12 جنيه.

يتراوح سعر الكرفس من 12 إلى 0 جنيه.

يتراوح سعر الكرفس الفرنسي من 7.5 إلى 3 جنيه.

يتراوح سعر الفجل الأحمر من 3 إلى 5 جنيه.

يتراوح سعر الفجل الصيني من 3 إلى 5 جنيه.

يتراوح سعر الفينوكيا من 3 إلى 5 جنيه.

يتراوح سعر الشبت من 80 إلى 50 جنيه.

يتراوح سعر البقدونس من 80 إلى 55 جنيه.

يتراوح سعر الجرجير من 80 إلى 50جنيه.

يتراوح سعر الكسبرة من 80 إلى 54 جنيه.

يتراوح سعر النعناع من 7.5 إلى 4 جنيه.

يتراوح سعر السلق من 7.5 إلى 3 جنيه.

يتراوح سعر القرع العسل من 40 إلى 120 جنيه.

يتراوح سعر الزعتر من 45 إلى 15 جنيه.

يتراوح سعر عيش الغراب من 120 إلى 60 جنيه.

يتراوح سعر روز ميري من 45 إلى 10 جنيه.

يتراوح سعر مرمرية من 45 إلى 30جنيه.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

يتراوح سعر البرتقال البلدي من 6 إلى 11 جنيه.

يتراوح سعر البرتقال السكري من 6 إلى 11 جنيه.

يتراوح سعر البرتقال أبو سرة من 9 إلى 13 جنيه.

يتراوح سعر النارنج من 3 إلى 5 جنيه.

يتراوح سعر اليوسفي من 6 إلى 16 جنيه.

يتراوح سعر الكيموكوات من 20 إلى 30 جنيه.

يتراوح سعر الجريب فروت من 7 إلى 11 جنيه.

يتراوح سعر الليمون الحلو من 6 إلى 12 جنيه.

يتراوح سعر الليمون البلدي من 30 إلى 45 جنيه.

يتراوح سعر الليمون اضاليا من 4 إلى 7 جنيه.

يتراوح سعر العنب المستورد الأصفر من 110 إلى 0 جنيه.

يتراوح سعر العنب المستورد الأسود من 110 إلى 0 جنيه.

يتراوح سعر التفاح الأمريكي الإيطالي من 50 إلى 100 جنيه.

يتراوح سعر التفاح جولدن من 40 إلى 80 جنيه.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم

سعر الفاكهة اليوم

يتراوح سعر التفاح السوري اللبناني من 40 إلى 80 جنيه.

يتراوح سعر البلح أم الفراخ من 8 إلى 12 جنيه.

يتراوح سعر البلح الرملي من 12 إلى 16 جنيه.

يتراوح سعر البلح سيوي من 35 إلى 75 جنيه.

يتراوح سعر البلح ثلاجة من 12 إلى 16 جنيه.

يتراوح سعر الجوافة من 15 إلى 25 جنيه.

يتراوح سعر الرمان من 20 إلى 35 جنيه.

يتراوح سعر الفراولة من 17 إلى 27 جنيه.

يتراوح سعر الكانتلوب من 9 إلى 17 جنيه.

يتراوح سعر الكاكا من 25 إلى 35 جنيه.

يتراوح سعر المانجو كيت من 40 إلى 70 جنيه.

يتراوح سعر البطيخ 1 من 88 إلى 110 جنيه.

يتراوح سعر البطيخ 2 من 54 إلى 72 جنيه.

يتراوح سعر البطيخ 3 من 28 إلى 42 جنيه.

يتراوح سعر الخوخ المستورد من 50 إلى 70 جنيه.

يتراوح سعر النكتارين المستورد من 50 إلى 70 جنيه.

يتراوح سعر البرقوق المستورد من 50 إلى 90 جنيه.

يتراوح سعر الحرنكش من 40 إلى 50 جنيه.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم



يتراوح سعر الكمثرى المستوردة من 125 إلى 0 جنيه.

يتراوح سعر الأناناس من 75 إلى 0 جنيه.

يتراوح سعر النبق من 40 إلى 50 جنيه.

يتراوح سعر الدوم من 20 إلى 0 جنيه.

يتراوح سعر القشطة البلدي من 35 إلى 55 جنيه.

يتراوح سعر القشطة عبد الرازق من 100 إلى 150 جنيه.

يتراوح سعر الكيوي من 70 إلى 150 جنيه.

يتراوح سعر أبو فروة من 75 إلى 0 جنيه.

يتراوح سعر الباباظ من 9 إلى 15 جنيه.

يتراوح سعر الأفوكاتو من 70 إلى 150 جنيه.

يتراوح سعر الجنزبيل من 70 إلى 150 جنيه.

يتراوح سعر الموز وليم من 15 إلى 19 جنيه.

يتراوح سعر الموز المغربي من 15 إلى 19 جنيه.

يتراوح سعر الموز البلدي من 11 إلى 15 جنيه.

يتراوح سعر الموز بيكو من 18 إلى 22 جنيه.

يتراوح سعر الموز المستورد من 40 إلى 60 جنيه.

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