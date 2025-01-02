موعد الشروق اليوم الخميس 2-1-2025.. لحظات من البركة والهدوء الروحي

تعتبر صلاة الشروق من النوافل، التي لها ثواب عظيم إذا قام بها المسلم، كما أنها تكون بعد شروق الشروق الشمس بوقت قصير، فهمي ليست مجرد صلاة نافلة ولكن هي وسيلة لزيادة الحسنات وتطهير القلب وراحة في النفس.

وإذا امتدت لـ قبل أذان الظهر تعرف بصلاة الضحى وحث النبي ﷺ على هذه الصلاة لما فيها من أجر كبير وفضل عظيم، إذ ورد في الحديث الشريف: "من صلى الفجر في جماعة، ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة" (رواه الترمذي).

موعد الشروق اليوم

ويستعرض الموجز، تقديم جدول محدث يوضح مواعيد الشروق بدقة اليوم الخميس الموافق 2-1-2025، ليساعد المسلمين على أداء عباداتهم في أوقاتها، على النحو التالي:

موعد صلاة الشروق في محافظات القاهرة الكبرى:

القاهرة: 6:30 ص

الجيزة: 6:31 ص

القليوبية بنها: 6:30 ص

موعد صلاة الشروق في محافظات الوجه البحري:

الإسكندرية: 6:35 ص

كفر الشيخ: 6:31 ص

البحيرة: 6:33 ص

الغربية: 6:30 ص

الدقهلية: 6:29 ص

الشرقية: 6:28 ص

موعد الشروق اليوم

موعد صلاة الشروق في مدن القناة:

بورسعيد: 6:25 ص

الإسماعيلية: 6:28 ص

السويس: 6:27 ص

موعد صلاة الشروق في محافظات شمال الصعيد:

الفيوم: 6:35 ص

بني سويف: 6:34 ص

المنيا: 6:38 ص

موعد صلاة الشروق في محافظات جنوب الصعيد:

أسيوط: 6:41 ص

الأقصر: 6:34 ص

قنا: 6:36 ص

سوهاج: 6:39 ص

أسوان: 6:33 ص

موعد الشروق اليوم

موعد صلاة الشروق في محافظات الساحل الشمالي:

مرسى مطروح: 6:45 ص

دمياط: 6:26 ص

موعد صلاة الشروق في محافظات سيناء والمدن السياحية:

العريش: 6:23 ص

نويبع: 6:24 ص

شرم الشيخ: 6:25 ص

رفح: 6:22 ص

طابا: 6:23 ص

الغردقة: 6:27 ص

موعد صلاة الشروق في محافظات الحدود والصحراء:

• الوادي الجديد: 6:40 ص

الثلث الأخير من الليل

يعد الثلث الأخير من الليل، من أجمل الأوقات عند المسلم لأنه مميز بالهدوء ويتاح له الانفراد مع ربه للدعاء والاستغفار والصلاة.

ويكون الثلث الأخير من الليل من صلاة العشاء لصلاة الفجر ويمكن تقسيم الوقت لـ 3 أجزاء وذلك لمعرفة وقته بالتحديد ويفضل صلاتها في ثلث من الليل قبيل الفجر بربع ساعه.

وقت شروق الشمس اليوم

ويصبح شروق الشمس اليوم، في القاهرة يكون عند الساعة 6:35 صباحًا، وغالبًا يكون هناك احتمالية اختلاف في الوقت بدقائق وذلك على حسب الموقع الجغرافي

موعد الشروق اليوم

صلاة الشروق بعد الفجر بكم دقيقة؟

تعد صلاة الشروق من أفضل الصلوات كما أنها ومن السنن المؤكدة وموعدها قبل شروق الشمس برع ساعة.

متى تبدأ صلاة الضحى اليوم؟

صلاة الضحى مستحبة، وأقلها ركعتان ولا حد لأكثرها، كما أنها تكون بداية ارتفاع الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "صلاة الأوابين حين ترمض الفصال فالأفضل عند شدة الضحى قبل الظهر بساعة أو ساعتين هذا هو الأفضل، وإذا صلاها المسلم في أول النهار بعد ارتفاع الشمس قيد رمح أو في بقية أجزاء الضحى كل ذلك حسن".

هل يجوز أداء صلاة الفجر وقت الشروق؟

أوضحت دار الإفتاء المصرية، في وقت سابق، يؤدى صلاة الفجر قبل أن تشرق الشمس أو قبل طلوع الشمس وظهورها وأن تأخير صلاتها عن الوقت المحدد حرام شرعًا.

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