حقيقة فرض ضريبة على الهواتف المحمولة المستوردة.. اعرف التفاصيل

حالة من الجدل والبلبلة في الشارع المصري، بسبب قرار الحكومة بفرض ضريبة الهواتف المحمولة المستوردةة، سواء كانت جديدة أو مستعملة، وأعتقد المواطنين أنهم سوف يدفعون ضريبة على هواتفهم، بأثر رجعي بعد تطبيق القانون، ويرصد الموجز في ذلك التقرير تفاصيل القرار وعلى من سيطبق وهل سيتم تطبيقه بأثر رجعي، أم منذ أصدار القانون؟..

إطلاق تطبيق تلفوني

في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر وتعزيز الحوكمة، أعلنت وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إطلاق تطبيق تلفوني ويعد التطبيق حلاً مبتكرًا لمواجهة تهريب الهواتف المحمولة وتنظيم عملية تسجيل الأجهزة المستوردة.

أهداف تطبيق تلفوني وآلية عمله

تطبيق تلفوني يتيح للمستخدمين تسجيل هواتفهم المحمولة المستوردة بسهولة عبر المنظومة الإلكترونية الجديدة، دون الحاجة للتعامل مع موظفي الجمارك، يهدف التطبيق إلى تسهيل معرفة قيمة الرسوم الجمركية المستحقة وسدادها إلكترونيًا، يأتي هذا الإجراء لتعزيز الحوكمة في سوق الهواتف المحمولة، وحماية الاقتصاد المحلي من الخسائر الناتجة عن عمليات التهريب.

وفقًا للمصادر الحكومية، فإن التطبيق يستهدف الهواتف المحمولة الجديدة المستوردة من الخارج، دون أن يؤثر على الأجهزة التي تم شراؤها من السوق المحلية أو تلك التي تم تفعيلها قبل 1 يناير 2025.

تفاصيل الرسوم الجمركية

الرسوم الجمركية الحالية المفروضة على الهواتف المحمولة المستوردة تصل إلى نحو 37%، وهي نسبة لم تشهد أي تغيير ووفقًا للمصادر، فإن هذه النسبة تهدف إلى ضبط السوق وتشجيع المواطنين على الامتثال للإجراءات الجمركية الرسمية، ما يساهم في تقليص الفجوة الاقتصادية الناتجة عن التهريب.

ضريبة الهواتف المستوردة

استثناءات من القرار

التطبيق يُطبق فقط على الأجهزة الجديدة أو المستوردة من الخارج بعد تاريخ الأول من يناير 2025، بينما الأجهزة المُفعّلة قبل هذا التاريخ لن تخضع لأي إجراءات جديدة. كما أن الهواتف التي تحمل ضمانًا محليًا من وكلاء معتمدين في مصر مستثناة من التسجيل عبر التطبيق، إذ أنها قد خضعت بالفعل للرسوم الجمركية.

أهمية تطبيق "تلفوني" للاقتصاد المصري

وكان قد كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن 95% من واردات الهواتف المحمولة تدخل مصر بطرق غير قانونية، مما يُكبّد الاقتصاد المصري خسائر كبيرة، وأكد أن الإجراءات الجديدة تأتي لضبط السوق وتحقيق العدالة الضريبية.

التطبيق يسهم أيضًا في تقليل عمليات التهريب، مما يعزز من إيرادات الدولة ويضمن حماية حقوق المستهلكين في التعامل مع أجهزة مستوردة ذات جودة مضمونة.

كيفية التسجيل عبر التطبيق

يمكن للمستخدمين تحميل التطبيق من متجري "جوجل بلاي" أو "آب ستور"، ثم تسجيل الدخول باستخدام بياناتهم الشخصية وإدخال الرقم التسلسلي للهاتف (IMEI)، عند وجود رسوم جمركية، يُتاح السداد إلكترونيًا عبر التطبيق، مما يوفر سهولة في الإجراءات وراحة للمستخدمين.

تحديات تقنية وتطوير مستمر

على الرغم من أهمية التطبيق، أشارت المصادر إلى وجود مشكلات تقنية في النسخة التجريبية، مثل ظهور تقديرات مالية غير دقيقة عند إدخال بعض بيانات الهواتف، وأكدت أن العمل جارٍ على تحديث وتطوير التطبيق لضمان تجربة استخدام أفضل.

واخيرا يعد هذا القرار ضمن قرارات الدولة، لتعزيز الموارد الاقتصادية عن طريق فرض الضرائب على السلع المستهلكة، وهذه السائبة والنهج تتبعه وزارة المالية، كمورد رئيسي لها في الميزاية العامة للدولة

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