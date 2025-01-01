جدول ترتيب الدوري الإنجليزي عقب فوز أرسنال ضد برينتفورد

يترقب عشاق الكرة حول العالم، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، بعد فوز فريق أرسنال ضد برينتفورد في ختام منافسات الجولة الـ 19 للبريميرليج.

بجدارة يتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 45 نقطة بفارق 6 نقاط عن أرسنال صاحب المركز الثاني برصيد 39 نقطة ويحتل فريق نوتينجهام فورست المركز الثالث بجدول ترتيب البطولة برصيد 37 نقطة.

ترتيب الدوري الإنجليزي عقب فوز أرسنال ضد برينتفورد

يرصد لكم الموجز، في السطور التالية جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، عقب انتهاء مباراة أرسنال ضد برينتفورد اليوم الأربعاء 1 يناير الجاري بختام الجولة الـ 19 من البطولة ويأتي كالتالي:

1- نادي ليفربول - 45 نقطة

2- آرسنال، 39 نقطة.

3- نوتينجهام فورست، 37 نقطة.

4- تشيلسي، 35 نقطة.

5- مانشستر سيتي، 31 نقطة.

6- بورنموث، 30 نقطة.

7- نيوكاسل يونايتد، 29 نقطة.

8- فولهام، 29 نقطة.

9- أستون فيلا، 28 نقطة.

10 برايتون، 26 نقطة.

11- توتنهام، 24 نقطة.

12 برينتفورد، 24 نقطة.

13- وست هام، 23 نقطة.

14- مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

15- كريستال بالاس، 20 نقطة.

16- إيفرتون، 17 نقطة.

17- ولفرهامبتون، 16 نقطة.

18- ليستر سيتي، 14 نقطة.

19- إيبسويتش تاون، 12 نقطة.

20- ساوثهامبتون، 6 نقاط.

الدوري الانجليزي

مباريات الجولة الـ 20 ببطولة الدوري الإنجليزي

مباريات السبت 4 يناير

ايفرتون ضد بورنموث - 5 مساء

برينتفورد ضد ساوثهامبتون - 5 مساء

توتنهام ضد نيوكاسل يونايتد - 2:30 مساء

وست هام يونايتد ضد مانشستر سيتي - 5 مساء

كريستال بالاس ضد تشيلسي - 5 مساء

ليستر سيتي ضد أستون فيلا - 5 مساء

أرسنال ضد برايتون - 7:30 مساء

مباريات الأحد 5 يناير

مانشستر يونايتد ضد ليفربول - 6:30 مساء

فولهام ضد إبسويتش تاون - 4 مساء

مباريات الاثنين 6 يناير

وولفرهامبتون ضد نوتينجهام فورست - 10 مساء

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