الخدمات الحكومية المتقدمة.. استخراج البطاقة الشخصية لعام 2025 بسهولة وسرعة

مع التقدم التكنولوجي الذي نلاحظه خلال الفترة الأخيرة، قد يساعد في تسهيل الإجراءات بجميع المجالات كالوثائق الرسمية ومن هذه الوثائق البطاقة الشخصية الذي يحتاجها المواطنون بشكل مستمر، ويبحث العديد من المواطنين عن رابط موقع تجديد البطاقة الشخصية أونلاين 2025.

ويقدم لكم الموجز كافة التفاصيل .

كيفية تجديد البطاقة الشخصية أونلاين 2025

يهتم العديد من الأشخاص بتجديد البطاقة الشخصية أونلاين 2025 يجب عليك الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بخدمات وزارة الداخلية من خلال الضغط هنـــــــــــا.

خطوات تجديد البطاقة الشخصية أونلاين 2025

في بداية الخطوات ثم بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية مــــن هنـــــــــــا.

ثم قم بإنشاء حساب جديد أو تسجيل الحساب إذا كان لديك.

وعند إنشاء حساب لأول سيتم تسجيل البيانات المطلوبة على أن يتم تفعيل الحساب خلال ساعات.

وبعد الدخول قم باختيار قسم الأحوال المدنية.

ثم قم باختيار خدمات إلكترونية.

بعد ذلك قم باختيارخدمة بطاقة الرقم القومي.

وبعد قراءة الشروط والأحكام قم بالضغط على بدء الخدمة.

ثم قم بإدخال البيانات المطلوبة في الخانات المحددة بدقة.

ثم قم بإدخال العنوان الذي تريد استلام البطاقة عليه.

وفي النهاية قم بالضغط على تسجيل الطلب

شروط استخراج البطاقة الشخصية أونلاين 2025

يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

في حالة مرور 7 سنوات لإصدار بطاقة الرقم القومي فلا يمكن استخراج البطاقة أونلاين، ويلزم الإصدار ورقيا من أقرب فرع للأحوال المدنية.

يشترط أن يكون مسجل للمتقدم بيان ميلاد على الحاسب الخاص بالدولة.

استخراج البطاقة الشخصية من المولات 2025

حيث تتيح وزارة الداخلية إمكانية استخراج البطاقة الشخصية من المراكز التابعة لقطاع الأحوال المدنية الموجوده في العديد من المولات ومنها:

مكسيم مول التجمع الخامس.

أفينيو مول الرحاب.

سيتي ستارز مدينة نصر.

جنينة مول مدينة نصر.

سيتي سنتر ألماظة.

مول كارفور الإسكندرية.

مول طنطا.

مول العروبة "كارفور طنطا".

سيتي سنتر مول مدينة الغردقة.

مول الندى.

مول تاون سنتر السلام.

جولف سيتى مول العبور.

إيير مول مطار القاهرة الدولي.

سيتي سنتر المعادى.

مول العرب الشيخ زايد.

مول مصر 6 أكتوبر.

داندي مول.

مول الحصري 6 أكتوبر.

جولف سيتي مول العبور.

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