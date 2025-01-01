ترتيب هدافي الدوري المصري 2024-2025.. ناصر منسي يتصدر ووسام أبو علي يتراجع

المنافسة في جدول ترتيب هدافي الدوري المصري لموسم 2024-2025، باتت أكثر إثارة، بين لاعبي الفرق المصرية، التي تسعى للتربع على الصدارة.

وبعد مرور 7 جولات من بطولة دوري نايل بنسختها الحالية، يحتل ناصر منسي نجم نادي الزمالك، صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 5 أهداف.

ويلاحقه كل من، محمود زلاكا لاعب سيراميكا كيلوباترا، ومحمد علي بن حمودة نجم غزل المحلة، على الصدارة حيث يحمل كل منهما في جعبته 4 أهداف.

بينما تراجع الفسلطيني وسام أبو علي (حامل اللقب) نجم النادي الأهلي، الذي سجل هدفين فقط في بطولة الدوري هذا الموسم.

ويستعرض لكم موقع الموجز فيما يلي، جدول ترتيب هدافي الدوري المصري والأندية بعد نهاية الجولة السابعة من موسم 2024-2025.

ترتيب هدافي الدوري المصري

ناصر منسي - الزمالك - 5 أهداف.

محمود عبد الحفيظ زلاكة - سيراميكا كليوباترا - 4 أهداف.

محمد علي بن حمودة - غزل المحلة - 4 أهداف.

علي فوزي - إنبي - 3 أهداف.

عمرو ناصر - فاركو - 3 أهداف.

جودوين أوكوارا - طلائع الجيش - 3 أهداف.

صديق أيجولا - بيراميدز - 3 أهداف.

محمود صابر عبد المحسن - سموحة - هدفان.

أحمد عاطف - بيراميدز - هدفان.

بدر موسى - بتروجيت - هدفان.

محمود جهاد - فاركو - هدفان.

مروان حمدي - الإسماعيلي - هدفان.

شادي حسين - زد إف سي - هدفان.

طاهر محمد طاهر - الأهلي - هدفان.

وسام أبو علي - الأهلي - هدفان.

محمد الشامي - المصري - هدفان.

ترتيب الدوري المصري

وجاء ترتيب الدوري المصري كالتالي:

1- نادي الزمالك 14 نقطة.

2 -بيراميدز 14 نقطة.

3- الأهلي 12 نقطة.

4 -سيراميكا كليوباترا 12 نقطة.

5- المصري البورسعيدي 12 نقطة.

6- زد اف سي 10 نقاط.

7- فاركو 10 نقاط.

8- بتروجيت 9 نقاط.

9- الاتحاد السكندري 9 نقاط.

10-البنك الأهلي 8 نقاط.

11- غزل المحلة 8 نقاط.

12- طلائع الجيش 8 نقاط.

13- الإسماعيلي 7 نقاط.

14- حرس الحدود 6 نقاط.

15- إنبي 6 نقاط.

16- الجونة 6 نقاط.

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