مي سليم تكشف لـ"الموجز"تفاصيل دورها في مسلسل"روج أسود"

انتهت الفنانة مي سليم من تصوير مسلسل روج أسود والذي من المقرر عرضه الفتره المقبلة في موسم "الأوف سيزون".

مي سليم تكشف للموجز تفاصيل دورها، مؤكدة أن العمل مستوحى من قصص حقيقة لخمس سيدات يتعرضن للطلاق مشيرة انها تُجسد شخصيه تُدعى"ريم"من طبقة متوسطه متحدثه عنها قائلة"شخصية توجع القلب هتصعب على المشاهدين جداً وتأثرت لها لانها شخصيه حقيقيه".

دور مى سليم في مسلسل روج أسود



وتابعت انها متزوجة من أحمد صيام في أحداث عمل المسلسل وهو يعمل صاحب طاحونة وشخص"مزواج"وتحدث صراعات بينهم".

نظرة جديدة للدراما الاجتماعية في "روج أسود"

يتناول مسلسل "روج أسود" ملفات مأخوذة من قضايا حقيقية في محكمة الأسرة المصرية، مسلطًا الضوء على أزمات الطلاق والمطلقات.

ويعتمد المسلسل على تقديم هذه القضايا بطريقة جديدة وواقعية، تميز الدراما العربية.

مي سليم

أبطال مسلسل روج أسود

مسلسل "روج أسود" يضم مجموعة من أبرز نجوم الفن، منهم رانيا يوسف، داليا مصطفى، لقاء الخميسي، فرح الزاهد، منة تيسير، وأحمد فهيم، والعمل من تأليف أيمن سليم، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي، وإنتاج ممدوح شاهين (MGR).

اخر اعمال مي سليم

عرض للفنانة مي سليم، مؤخرا فيلم بنقدر ظروفك والذي تخوض بطولته إلى جانب كلا من النجوم أحمد الفيشاوي ونسرين طافش ومحمد محمود وعارفة عبد الرسول ومحمود حافظ وطاهر أبو ليلة ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي وإبرام سمير، ولكن لم يحقق العمل النجاحات الكبيرة التي ينتظرها صناع الفيلم، ودارت أحداث العمل في إطار اجتماعي حول أزمة كورونا والتداعيات التي لاحقت بها من بينها حدوث أزمة اقتصادية كبير.

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