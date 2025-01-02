مواقيت الصلاة اليوم الخميس 2 يناير 2025 في القاهرة والمحافظات.. لا تفوتها

مواقيت الصلاة اليوم.. الصلاة هي الركن الأعظم من أركان الإسلام، وعماد الدين الذي لا يستقيم بدونه، فرضها الله على عباده في ليلة المعراج، لتكون صلة بين العبد وربه، وأمرنا بالحفاظ عليها في أوقاتها، و يقول الله تعالى في كتابه العزيز:"وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ" سورة البقرة الآية 43، وقد عظَّم الإسلام شأن الصلاة حتى جعلها أول ما يُحاسب عليه العبد يوم القيامة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أول ما يُحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله"، وأمرنا الله بالخشوع في الصلاة، فجعل ذلك من صفات المؤمنين المفلحين، حيث قال سبحانه وتعالى:"قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ" سورة المؤمنون الآيات 1-2 ،والخشوع في الصلاة هو حضور القلب والتوجه التام إلى الله، مما يجعلها نورًا وراحة للمؤمن في دنياه وآخرته.

ويرصد موقع الموجز مواقيت الصلاة اليوم الخميس 2 يناير 2025 في المحافظات، لتعينكم على تأدية الصلاة في أوقاتها المحددة.

مواقيت الصلاة



مواقيت الصلاة في القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:18 ص

وقت صلاة الظهر 11:58 ص

وقت صلاة العصر 47: 2 م

وقت صلاة المغرب 5:07 م

وقت صلاة العشاء 6:29 م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:25 ص

وقت صلاة الظهر 12:03ص

وقت صلاة العصر 2:49 م

وقت صلاة المغرب 5:08 م

وقت صلاة العشاء 6:32 م



مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:15 ص

وقت صلاة الظهر 11:54 ص

وقت صلاة العصر 2:42 م

وقت صلاة المغرب 5:02 م

وقت صلاة العشاء 6:24 م



مواقيت الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:03 ص

وقت صلاة الظهر 11:46 ص

وقت صلاة العصر 2:40 م

وقت صلاة المغرب 5:00 م

وقت صلاة العشاء 6:20 م

مواقيت الصلاة في أسوان

وقت صلاة الفجر 5:06 ص

وقت صلاة الظهر 11:52 ص

وقت صلاة العصر 51: 2 م

وقت صلاة المغرب 5:12 م

وقت صلاة العشاء 6:30 م

مواقيت الصلاة

لماذا تصلي؟

الصلاة مرتبطة دائما بالذكر والشكر، إذ قال الله تعالى:"إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي" سورة طه الآية 14، فهي ليست مجرد حركات تؤدى، بل هي لقاء روحي مع الله يجدد الإيمان ويثبت القلب، وقد حذر الله من التفريط فيها، فقال:"فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا"سورة مريم الآية 59، فإن إضاعة الصلاة ليست مجرد تركها، بل التهاون في أدائها وتأخيرها عن وقتها دون عذر.

والصلاة هي المنهج الرباني لتزكية النفس وتقويمها، وهي الحبل الذي يربط العبد بربه، ومصدر الطمأنينة والسعادة في الدنيا والآخرة، فلذلك يجب علينا أن نحافظ عليها، كما أمرنا الله بقوله:"حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ" سورة البقرة الآية 238.

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