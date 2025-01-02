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رئيس التحرير
ياسر بركات
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رئيس التحرير
ياسر بركات
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مواعيد القطارات اليوم الخميس 2 يناير 2025 من القاهرة للمحافظات

مواعيد القطارات اليوم
مواعيد القطارات اليوم

مواعيد القطارات اليوم.. مع بداية العطلة الأسبوعية وارتفاع وتيرة السفر والتنقل بين المحافظات، يبحث الكثيرون عن مواعيد القطارات اليوم الخميس 2 يناير 2025، وفيما يلي ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي، مواعيد القطارات اليوم الخميس 2 يناير 2025، من القاهرة للمحافظات.

مواعيد قطارات القاهرة منيا القمح والعكس 2024 وأسعار التذاكر - الماقه
مواعيد القطارات اليوم

مواعيد القطارات من الزقازيق إلى القاهرة

ينطلق قطار 374 الساعة 04:00 صباحًا - يصل الساعة 06:25 صباحًا (13 جنيهًا).
ينطلق قطار 376 الساعة 05:00 صباحًا - يصل الساعة 07:25 صباحًا (13 جنيهًا).
ينطلق قطار 944 مكيف درجة ثانية + مميز الساعة 05:40 صباحًا - يصل الساعة 07:20 صباحًا (40 جنيهًا للدرجة الثانية، 13 جنيهًا للمحسنة).

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ينطلق قطار 332 الساعة 05:50 صباحًا - يصل الساعة 08:15 صباحًا (13 جنيهًا).
ينطلق قطار 378 الساعة 07:00 صباحًا - يصل الساعة 09:25 صباحًا (13 جنيهًا).
ينطلق قطار 334 الساعة 09:00 صباحًا - يصل الساعة 11:00 صباحًا (13 جنيهًا).
ينطلق قطار 946 مكيف درجة ثانية مميز الساعة 06:27 صباحًا - يصل الساعة 08:00 صباحًا (40 جنيهًا للدرجة الثانية، 13 جنيهًا للمحسنة).
ينطلق قطار 186 مكيف درجة ثانية مميز الساعة 11:29 صباحًا - يصل الساعة 01:30 مساءً (40 جنيهًا للدرجة الثانية، 13 جنيهًا للمحسنة).
ينطلق قطار 382 محسن الساعة 01:00 مساءً - يصل الساعة 03:30 مساءً (13 جنيهًا).
ينطلق قطار 954 الساعة 02:10 مساءً - يصل الساعة 03:50 مساءً (20 جنيهًا).
ينطلق قطار 960 مكيف درجة ثانية مميز الساعة 09:35 مساءً - يصل الساعة 11:00 مساءً (40 جنيهًا للدرجة الثانية، 13 جنيهًا للمحسنة).

مواعيد القطارات من «القاهرة - الإسكندرية» واسعارها اليوم الخميس 15 ديسمبر 2022 - الأسبوع
مواعيد القطارات اليوم

مواعيد القطارات من القاهرة إلى الزقازيق

ينطلق قطار 3015 مكيف روسي الساعة 04:50 صباحًا - يصل الساعة 06:20 صباحًا (30 جنيهًا).
ينطلق قطار 593 الساعة 05:00 صباحًا - يصل الساعة 06:45 صباحًا (13 جنيهًا).
ينطلق قطار 377 الساعة 05:00 صباحًا - يصل الساعة 08:20 صباحًا (13 جنيهًا).
ينطلق قطار 941 الساعة 05:15 صباحًا - يصل الساعة 07:05 صباحًا (20 جنيهًا).
ينطلق قطار 379 الساعة 06:15 صباحًا - يصل الساعة 09:10 صباحًا (13 جنيهًا).
ينطلق قطار 381 الساعة 08:30 صباحًا - يصل الساعة 11:05 صباحًا (13 جنيهًا).
ينطلق قطار 185 درجة مختلطة الساعة 09:10 صباحًا - يصل الساعة 10:32 صباحًا (40 جنيهًا للدرجة الثانية، 13 جنيهًا للمحسنة).
ينطلق قطار 383 الساعة 10:20 صباحًا - يصل الساعة 01:10 مساءً (13 جنيهًا).
ينطلق قطار 951 الساعة 11:30 صباحًا - يصل الساعة 01:15 مساءً (13 جنيهًا).
ينطلق قطار 385 الساعة 12:35 مساءً - يصل الساعة 03:20 مساءً (13 جنيهًا).
ينطلق قطار 341 الساعة 02:10 مساءً - يصل الساعة 04:22 مساءً (13 جنيهًا).
ينطلق قطار 389 الساعة 02:35 مساءً - يصل الساعة 05:05 مساءً (13 جنيهًا).
ينطلق قطار 957 الساعة 03:40 مساءً - يصل الساعة 05:20 مساءً (40 جنيهًا للدرجة الثانية، 13 جنيهًا للمحسنة).

اليوم.. تعديل مواعيد بعض القطارات | اعرف التفاصيل - الأسبوع
مواعيد القطارات اليوم

مواعيد قطارات منيا القمح إلى القاهرة

ينطلق قطار رقم 944 الساعة 6:04 صباحًا - يصل الساعة 7:20 صباحًا (قطار مختلط).
ينطلق قطار رقم 946 الساعة 6:49 صباحًا - يصل الساعة 7:55 صباحًا (مكيف روسي).
ينطلق قطار رقم 952 الساعة 8:43 صباحًا - يصل الساعة 10:00 صباحًا (مكيف روسي).
ينطلق قطار رقم 186 الساعة 11:50 صباحًا - يصل الساعة 1:30 ظهرًا (مكيف روسي).
ينطلق قطار رقم 954 الساعة 2:32 عصرًا - يصل الساعة 3:50 عصرًا (مكيف روسي).
ينطلق قطار رقم 956 الساعة 4:37 عصرًا - يصل الساعة 5:45 مساءً (روسي).
ينطلق قطار رقم 3016 الساعة 6:20 مساءً - يصل الساعة 7:20 مساءً (مكيف روسي).
ينطلق قطار رقم 594 الساعة 6:52 مساءً - يصل الساعة 8:15 مساءً (روسي).
ينطلق قطار رقم 960 الساعة 10:01 مساءً - يصل الساعة 11:05 مساءً (روسي).
ينطلق قطار رقم 962 الساعة 11:30 مساءً - يصل الساعة 12:40 منتصف الليل (مكيف روسي).

مواعيد قطارات منيا القمح القاهرة وأماكن التوقف | الشرقية توداي
مواعيد القطارات اليوم

مواعيد قطارات القاهرة إلى منيا القمح

ينطلق قطار رقم 3015 الساعة 4:50 صباحًا - يصل الساعة 5:53 صباحًا (مكيف روسي).
ينطلق قطار رقم 593 الساعة 5:00 صباحًا - يصل الساعة 6:16 صباحًا (روسي).
ينطلق قطار رقم 941 الساعة 5:15 صباحًا - يصل الساعة 6:37 صباحًا (مختلط روسي).
ينطلق قطار رقم 945 الساعة 6:10 صباحًا - يصل الساعة 7:12 صباحًا (روسي).
ينطلق قطار رقم 1113 الساعة 7:25 صباحًا - يصل الساعة 8:57 صباحًا (مكيف روسي).
ينطلق قطار رقم 185 الساعة 9:10 صباحًا - يصل الساعة 10:10 صباحًا (مكيف روسي).
ينطلق قطار رقم 951 الساعة 11:30 صباحًا - يصل الساعة 12:51 ظهرًا (روسي).
ينطلق قطار رقم 955 الساعة 2:40 عصرًا - يصل الساعة 3:53 عصرًا (مكيف روسي).
ينطلق قطار رقم 957 الساعة 3:40 عصرًا - يصل الساعة 4:58 عصرًا (مختلط).
ينطلق قطار رقم 961 الساعة 5:40 مساءً - يصل الساعة 6:43 مساءً (مكيف روسي).
ينطلق قطار رقم 959 الساعة 7:50 مساءً - يصل الساعة 9:05 مساءً (مكيف روسي).
ينطلق قطار رقم 339 الساعة 8:40 مساءً - يصل الساعة 10:00 مساءً (محسن).
ينطلق قطار رقم 963 الساعة 9:45 مساءً - يصل الساعة 11:00 مساءً (روسي).

اسعار ومواعيد القطارات من القاهره الى المنصوره والعكس 2024 - YouTube
مواعيد القطارات اليوم

أسعار تذاكر قطارات القاهرة - منيا القمح والعكس

قطار مختلط: سعر التذكرة يتراوح بين 13 إلى 40 جنيهًا.
قطار مختلط روسي: سعر التذكرة يتراوح بين 25 إلى 30 جنيهًا.
قطار مكيف روسي: سعر التذكرة ثابت بقيمة 30 جنيهًا.
قطار محسن: سعر التذكرة يبلغ 13 جنيهًا.
قطار روسي:  سعر التذكرة يبلغ 25 جنيهًا.

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