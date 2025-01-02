مواعيد القطارات اليوم.. مع بداية العطلة الأسبوعية وارتفاع وتيرة السفر والتنقل بين المحافظات، يبحث الكثيرون عن مواعيد القطارات اليوم الخميس 2 يناير 2025، وفيما يلي ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي، مواعيد القطارات اليوم الخميس 2 يناير 2025، من القاهرة للمحافظات.

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد القطارات من الزقازيق إلى القاهرة

ينطلق قطار 374 الساعة 04:00 صباحًا - يصل الساعة 06:25 صباحًا (13 جنيهًا).

ينطلق قطار 376 الساعة 05:00 صباحًا - يصل الساعة 07:25 صباحًا (13 جنيهًا).

ينطلق قطار 944 مكيف درجة ثانية + مميز الساعة 05:40 صباحًا - يصل الساعة 07:20 صباحًا (40 جنيهًا للدرجة الثانية، 13 جنيهًا للمحسنة).



ينطلق قطار 332 الساعة 05:50 صباحًا - يصل الساعة 08:15 صباحًا (13 جنيهًا).

ينطلق قطار 378 الساعة 07:00 صباحًا - يصل الساعة 09:25 صباحًا (13 جنيهًا).

ينطلق قطار 334 الساعة 09:00 صباحًا - يصل الساعة 11:00 صباحًا (13 جنيهًا).

ينطلق قطار 946 مكيف درجة ثانية مميز الساعة 06:27 صباحًا - يصل الساعة 08:00 صباحًا (40 جنيهًا للدرجة الثانية، 13 جنيهًا للمحسنة).

ينطلق قطار 186 مكيف درجة ثانية مميز الساعة 11:29 صباحًا - يصل الساعة 01:30 مساءً (40 جنيهًا للدرجة الثانية، 13 جنيهًا للمحسنة).

ينطلق قطار 382 محسن الساعة 01:00 مساءً - يصل الساعة 03:30 مساءً (13 جنيهًا).

ينطلق قطار 954 الساعة 02:10 مساءً - يصل الساعة 03:50 مساءً (20 جنيهًا).

ينطلق قطار 960 مكيف درجة ثانية مميز الساعة 09:35 مساءً - يصل الساعة 11:00 مساءً (40 جنيهًا للدرجة الثانية، 13 جنيهًا للمحسنة).

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد القطارات من القاهرة إلى الزقازيق

ينطلق قطار 3015 مكيف روسي الساعة 04:50 صباحًا - يصل الساعة 06:20 صباحًا (30 جنيهًا).

ينطلق قطار 593 الساعة 05:00 صباحًا - يصل الساعة 06:45 صباحًا (13 جنيهًا).

ينطلق قطار 377 الساعة 05:00 صباحًا - يصل الساعة 08:20 صباحًا (13 جنيهًا).

ينطلق قطار 941 الساعة 05:15 صباحًا - يصل الساعة 07:05 صباحًا (20 جنيهًا).

ينطلق قطار 379 الساعة 06:15 صباحًا - يصل الساعة 09:10 صباحًا (13 جنيهًا).

ينطلق قطار 381 الساعة 08:30 صباحًا - يصل الساعة 11:05 صباحًا (13 جنيهًا).

ينطلق قطار 185 درجة مختلطة الساعة 09:10 صباحًا - يصل الساعة 10:32 صباحًا (40 جنيهًا للدرجة الثانية، 13 جنيهًا للمحسنة).

ينطلق قطار 383 الساعة 10:20 صباحًا - يصل الساعة 01:10 مساءً (13 جنيهًا).

ينطلق قطار 951 الساعة 11:30 صباحًا - يصل الساعة 01:15 مساءً (13 جنيهًا).

ينطلق قطار 385 الساعة 12:35 مساءً - يصل الساعة 03:20 مساءً (13 جنيهًا).

ينطلق قطار 341 الساعة 02:10 مساءً - يصل الساعة 04:22 مساءً (13 جنيهًا).

ينطلق قطار 389 الساعة 02:35 مساءً - يصل الساعة 05:05 مساءً (13 جنيهًا).

ينطلق قطار 957 الساعة 03:40 مساءً - يصل الساعة 05:20 مساءً (40 جنيهًا للدرجة الثانية، 13 جنيهًا للمحسنة).

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد قطارات منيا القمح إلى القاهرة

ينطلق قطار رقم 944 الساعة 6:04 صباحًا - يصل الساعة 7:20 صباحًا (قطار مختلط).

ينطلق قطار رقم 946 الساعة 6:49 صباحًا - يصل الساعة 7:55 صباحًا (مكيف روسي).

ينطلق قطار رقم 952 الساعة 8:43 صباحًا - يصل الساعة 10:00 صباحًا (مكيف روسي).

ينطلق قطار رقم 186 الساعة 11:50 صباحًا - يصل الساعة 1:30 ظهرًا (مكيف روسي).

ينطلق قطار رقم 954 الساعة 2:32 عصرًا - يصل الساعة 3:50 عصرًا (مكيف روسي).

ينطلق قطار رقم 956 الساعة 4:37 عصرًا - يصل الساعة 5:45 مساءً (روسي).

ينطلق قطار رقم 3016 الساعة 6:20 مساءً - يصل الساعة 7:20 مساءً (مكيف روسي).

ينطلق قطار رقم 594 الساعة 6:52 مساءً - يصل الساعة 8:15 مساءً (روسي).

ينطلق قطار رقم 960 الساعة 10:01 مساءً - يصل الساعة 11:05 مساءً (روسي).

ينطلق قطار رقم 962 الساعة 11:30 مساءً - يصل الساعة 12:40 منتصف الليل (مكيف روسي).

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد قطارات القاهرة إلى منيا القمح

ينطلق قطار رقم 3015 الساعة 4:50 صباحًا - يصل الساعة 5:53 صباحًا (مكيف روسي).

ينطلق قطار رقم 593 الساعة 5:00 صباحًا - يصل الساعة 6:16 صباحًا (روسي).

ينطلق قطار رقم 941 الساعة 5:15 صباحًا - يصل الساعة 6:37 صباحًا (مختلط روسي).

ينطلق قطار رقم 945 الساعة 6:10 صباحًا - يصل الساعة 7:12 صباحًا (روسي).

ينطلق قطار رقم 1113 الساعة 7:25 صباحًا - يصل الساعة 8:57 صباحًا (مكيف روسي).

ينطلق قطار رقم 185 الساعة 9:10 صباحًا - يصل الساعة 10:10 صباحًا (مكيف روسي).

ينطلق قطار رقم 951 الساعة 11:30 صباحًا - يصل الساعة 12:51 ظهرًا (روسي).

ينطلق قطار رقم 955 الساعة 2:40 عصرًا - يصل الساعة 3:53 عصرًا (مكيف روسي).

ينطلق قطار رقم 957 الساعة 3:40 عصرًا - يصل الساعة 4:58 عصرًا (مختلط).

ينطلق قطار رقم 961 الساعة 5:40 مساءً - يصل الساعة 6:43 مساءً (مكيف روسي).

ينطلق قطار رقم 959 الساعة 7:50 مساءً - يصل الساعة 9:05 مساءً (مكيف روسي).

ينطلق قطار رقم 339 الساعة 8:40 مساءً - يصل الساعة 10:00 مساءً (محسن).

ينطلق قطار رقم 963 الساعة 9:45 مساءً - يصل الساعة 11:00 مساءً (روسي).

مواعيد القطارات اليوم

أسعار تذاكر قطارات القاهرة - منيا القمح والعكس

قطار مختلط: سعر التذكرة يتراوح بين 13 إلى 40 جنيهًا.

قطار مختلط روسي: سعر التذكرة يتراوح بين 25 إلى 30 جنيهًا.

قطار مكيف روسي: سعر التذكرة ثابت بقيمة 30 جنيهًا.

قطار محسن: سعر التذكرة يبلغ 13 جنيهًا.

قطار روسي: سعر التذكرة يبلغ 25 جنيهًا.

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