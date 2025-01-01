جدول مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 1-1-2025 من القاهرة للمحافظات

مواعيد القطارات اليوم.. مع بداية العام الجديد، يبحث العديد من المواطنين عن مواعيد القطارات اليوم الاربعاء 1 يناير 2025، المتجهة من القاهرة إلى مختلف المحافظات، وفيما يلي ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 من القاهرة للمحافظات.

مواعيد خط القاهرة - الإسكندرية (قطارات تالجو)

ينطلق قطار 2025 من القاهرة الساعة 8:00 صباحًا ويصل الإسكندرية 10:30 صباحًا.

ينطلق قطار 2023 من القاهرة الساعة 2:00 ظهرًا ويصل الإسكندرية 4:30 مساءً.

ينطلق قطار 2022 من الإسكندرية الساعة 5:50 مساءً.

ينطلق قطار 2024 من الإسكندرية الساعة 2:00 ظهرًا ويصل القاهرة 4:30 مساءً.

ينطلق قطار 2027 من القاهرة الساعة 7:00 مساءً ويصل الإسكندرية 9:30 مساءً.

ينطلق قطار 2026 من الإسكندرية الساعة 6:50 مساءً ويصل القاهرة 9:20 مساءً.

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد خط الإسكندرية - القاهرة (القطارات المكيفة والروسي)

ينطلق قطار 8 روسي تهوية من الإسكندرية الساعة 5:10 صباحًا.

ينطلق قطار 3024 ثالثة مكيفة من الإسكندرية الساعة 10:00 صباحًا.

ينطلق قطار 902 مكيف من الإسكندرية الساعة 6:00 صباحًا.

ينطلق قطار 906 مكيف مباشر من الإسكندرية الساعة 7:00 صباحًا.

ينطلق قطار 900 مكيف من الإسكندرية الساعة 8:15 صباحًا.

ينطلق قطار 912 مكيف من الإسكندرية الساعة 11:30 صباحًا.

ينطلق قطار 914 مكيف من الإسكندرية الساعة 1:00 ظهرًا.

ينطلق قطار 916 مكيف مباشر من الإسكندرية الساعة 2:00 ظهرًا.

ينطلق قطار 922 مكيف من الإسكندرية الساعة 3:30 عصرًا.

ينطلق قطار 928 مكيف من الإسكندرية الساعة 3:00 مساءً.

ينطلق قطار 930 مكيف من الإسكندرية الساعة 8:10 مساءً.

ينطلق قطار 18 روسي من الإسكندرية الساعة 1:10 ظهرًا.

ينطلق قطار 28 روسي من الإسكندرية الساعة 8:20 مساءً.

مواعيد خط القاهرة - أسوان (القطارات المكيفة والروسي)

ينطلق قطار 1902 مكيف من القاهرة الساعة 12:20 صباحًا.

ينطلق قطار 978 مكيف من القاهرة الساعة 6:30 صباحًا.

ينطلق قطار 980 مكيف من القاهرة الساعة 8:00 صباحًا.

ينطلق قطار 2010 مكيف من القاهرة الساعة 10:00 صباحًا.

ينطلق قطار 982 مكيف من القاهرة الساعة 12:00 ظهرًا.

ينطلق قطار 986 مكيف من القاهرة الساعة 1:00 ظهرًا.

ينطلق قطار 970 مكيف من القاهرة الساعة 2:00 ظهرًا.

ينطلق قطار 990 مكيف من القاهرة الساعة 4:00 عصرًا.

ينطلق قطار 2006 مكيف من القاهرة الساعة 5:15 عصرًا.

ينطلق قطار 2012 مكيف من القاهرة الساعة 5:30 عصرًا.

ينطلق قطار 872 مكيف من القاهرة الساعة 5:45 عصرًا.

ينطلق قطار 988 مكيف من القاهرة الساعة 7:00 مساءً.

ينطلق قطار 2014 مكيف من القاهرة الساعة 9:00 مساءً.

ينطلق قطار 976 مكيف من القاهرة الساعة 9:30 مساءً.

ينطلق قطار 996 مكيف من القاهرة الساعة 10:00 مساءً.

ينطلق قطار 890 مكيف من القاهرة الساعة 11:30 مساءً.

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد القطارات الروسي من الأقصر إلى القاهرة

ينطلق قطار 975 روسي من الأقصر الساعة 8:00 صباحًا.

مواعيد القطارات الروسي من سوهاج إلى القاهرة

ينطلق قطار 1007 روسي من سوهاج الساعة 7:35 مساءً.

مواعيد القطارات الروسي من أسيوط إلى القاهرة

ينطلق قطار 973 روسي من أسيوط الساعة 2:20 ظهرًا.

ينطلق قطار 165 روسي من أسيوط الساعة 6:00 صباحًا.

مواعيد القطارات المستمرة بين الإسكندرية وأسوان والعكس

ينطلق قطار 88 مكيف من الإسكندرية الساعة 5:00 مساءً.

ينطلق قطار 89 مكيف من أسوان الساعة 11:15 صباحًا.

ينطلق قطار 163 روسي من أسوان الساعة 4:00 صباحًا.

ينطلق قطار 164 روسي من الإسكندرية الساعة 12:00 ظهرًا.

ينطلق قطار 934 مكيف من الإسكندرية الساعة 9:10 مساءً.

ينطلق قطار 935 مكيف من الأقصر الساعة 10:30 مساءً.

ينطلق قطار 1008 روسي من الإسكندرية الساعة 7:35 مساءً.

ينطلق قطار 2008 مكيف من الإسكندرية الساعة 7:00 مساءً.

ينطلق قطار 1009 روسي من الإسكندرية الساعة 8:25 صباحًا.

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد القطارات المكيفة والروسي على خط «أسوان - القاهرة»

ينطلق قطار 3025 ثالثة مكيفة من أسوان الساعة 4:10 صباحًا.

ينطلق قطار 2011 مكيف من أسوان الساعة 5:15 صباحًا.

ينطلق قطار 981 مكيف من أسوان الساعة 5:30 صباحًا.

ينطلق قطار 983 مكيف من أسوان الساعة 7:30 صباحًا.

ينطلق قطار 2013 مكيف من أسوان الساعة 2:30 ظهرًا.

ينطلق قطار 2007 مكيف من أسوان الساعة 3:15 عصرًا.

ينطلق قطار 2015 مكيف من أسوان الساعة 4:00 مساءً.

ينطلق قطار 1903 مكيف من أسوان الساعة 5:00 مساءً.

ينطلق قطار 997 مكيف من أسوان الساعة 8:45 مساءً.

ينطلق قطار 989 مكيف من أسوان الساعة 11:00 مساءً.

مواعيد القطارات المكيفة من الأقصر إلى القاهرة

ينطلق قطار 987 مكيف من الأقصر الساعة 4:50 صباحًا.

ينطلق قطار 977 مكيف من الأقصر الساعة 7:25 مساءً.

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد القطارات المكيفة من سوهاج إلى القاهرة

ينطلق قطار 971 مكيف من سوهاج الساعة 5:20 صباحًا.

ينطلق قطار 991 مكيف من سوهاج الساعة 6:30 صباحًا.

ينطلق قطار 891 مكيف من سوهاج الساعة 11:00 صباحًا.

مواعيد القطارات المكيفة من أسيوط إلى القاهرة

ينطلق قطار 871 مكيف من أسيوط الساعة 3:20 صباحًا.

ينطلق قطار 979 مكيف من أسيوط الساعة 3:00 ظهرًا.

مواعيد القطارات الروسي من أسوان إلى القاهرة

ينطلق قطار 81 روسي من أسوان الساعة 4:30 صباحًا.

ينطلق قطار 1013 روسي من أسوان الساعة 1:50 ظهرًا.

ينطلق قطار 1015 روسي من أسوان الساعة 5:30 عصرًا.

ينطلق قطار 187 روسي من أسوان الساعة 6:30 مساءً.

ينطلق قطار 1011 روسي من أسوان الساعة 11:20 مساءً.

ينطلق قطار 833 روسي من أسوان الساعة 12:10 صباحًا.

ينطلق قطار 1010 روسي من أسوان الساعة 12:05 صباحًا.

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد خط القاهرة - أسوان (قطارات تالجو)

ينطلق قطار 2030 من القاهرة الساعة 7:00 مساءً ويصل أسوان 6:40 صباحًا.

ينطلق قطار 2031 من أسوان الساعة 7:00 مساءً ويصل القاهرة 6:50 صباحًا.

مواعيد خط القاهرة - الإسكندرية (القطارات المكيفة والروسي)

ينطلق قطار 903 مكيف من القاهرة الساعة 6:00 صباحًا.

ينطلق قطار 905 مكيف مباشر من القاهرة الساعة 9:00 صباحًا.

ينطلق قطار 901 مكيف من القاهرة الساعة 8:10 صباحًا.

ينطلق قطار 911 مكيف من القاهرة الساعة 10:00 صباحًا.

ينطلق قطار 913 مكيف من القاهرة الساعة 12:30 ظهرًا.

ينطلق قطار 917 مكيف مباشر من القاهرة الساعة 2:00 ظهرًا.

ينطلق قطار 919 مكيف من القاهرة الساعة 2:25 ظهرًا.

ينطلق قطار 915 مكيف من القاهرة الساعة 3:35 عصرًا.

ينطلق قطار 921 مكيف من القاهرة الساعة 6:00 مساءً.

ينطلق قطار 925 مكيف من القاهرة الساعة 5:10 مساءً.

ينطلق قطار 923 مكيف من القاهرة الساعة 6:00 مساءً.

ينطلق قطار 931 مكيف من القاهرة الساعة 8:15 مساءً.

ينطلق قطار 1203 روسي من القاهرة الساعة 1:25 ظهرًا.

ينطلق قطار 23 روسي من القاهرة الساعة 4:30 عصرًا.

ينطلق قطار 3023 ثالثة مكيفة من القاهرة الساعة 5:00 مساءً.

ينطلق قطار 3009 ثالثة مكيفة من القاهرة الساعة 7:10 مساءً.

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد قطارات السويس - القاهرة

القطار رقم 594 (درجة ثالثة محسن):

يغادر من محطة السويس الساعة 3:00 عصرًا.

يصل إلى محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 8:15 مساءً.

مواعيد قطارات القاهرة - السويس

القطار رقم 593 (درجة ثالثة محسن):

يغادر من محطة مصر برمسيس في القاهرة الساعة 5:00 صباحًا.

يصل إلى محطة السويس الساعة 9:50 صباحًا.

أسعار تذاكر قطار السويس - القاهرة والعكس

سعر تذكرة قطار السويس - القاهرة ذهابًا وإيابًا يبلغ 15 جنيهًا فقط.

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