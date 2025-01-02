إشارة تردد قناة ssc news نايل سات الجديد 2025.. تعرف على التفاصيل

تعد قناة SSC news السعودية الرياضية من أشهر القنوات الرياضية في العالم العربي، إذ حققت شهرة واسعة بفضل تغطيتها الشاملة والمتميزة لأهم الأحداث الرياضية على المستويين المحلي والدولي، ومع بداية بطولة كأس الخليج العربي، أصبحت قناة SSC news الوجهة الأساسية لعشاق كرة القدم في المنطقة، حيث تقدم القناة لمتابعيها تغطية حية لهذه البطولة التي تحظى بشعبية كبيرة بين الجماهير الخليجية.

ويرصد موقع الموجز، تفاصيل التردد الجديد لقناة SSC news السعودية الرياضية على النايل سات وعرب سات لضمان مشاهدة ممتعة.

قناة SSC news السعودية الرياضية

خطوات ضبط تردد قناة SSC news السعودية الرياضية

لكي تظبط قناة SSC news السعودية الرياضية للاستمتاع بمباريات بطولة كأس الخليج العربي، يمكن اتباع الخطوات التالية:

لضبط القناة على القمر الصناعي عرب سات اختر التردد 12418، والاستقطاب أفقي (H) ، مع معدل الترميز: 27500، ومعامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

أما لضبط القناة على القمر الصناعي نايل سات اختر التردد 12523، ثم الاستقطاب عمودي (V)، معدل الترميز: 27500 ، ومعامل تصحيح الخطأ: 5/6

مميزات قناة SSC news السعودية الرياضية

تتمتع قنوات SSC news السعودية الرياضية بجودة بث عالية، حيث تقدم لمتابعيها المباريات بتقنيات HD وSD لتوفير لمتابعيها تجربة مشاهدة فريدة، كما توفر القناة أيضاً استوديوهات تحليلية تشمل نخبة من أفضل المحللين والخبراء الرياضيين، وهذا يتيح للجماهير الاستمتاع بتحليلات دقيقة وأجواء تفاعلية مشوقة، بجانب ذلك، تقدم القناة أيضاً برامج رياضية متنوعة تنقل أخبار الفرق واللاعبين، بالإضافة لمقابلات حصرية مع أبرز نجوم كرة القدم.

وبجانب البث الفضائي، توفر قنوات SSC news السعودية الرياضية لمتابعيها منصة رقمية عبر منصة"شاهد VIP" الإلكترونية، لكي تتيح للمشاهدين متابعة المباريات بجودة عالية مباشرة عبر الإنترنت، ومع التغطية الاحترافية لهذه البطولة، بدءًا من الافتتاح وحتى المباراة النهائية.

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