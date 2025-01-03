خريطة التحويلات المرورية الجديدة بعد غلق شارع الهرم كليًا

بعد غلق شارع الهرم كليًا أمام حركة المرور لاتجاه واحد للقادم من المريوطية اتجاه ميدان الجيزة ، يتساءل العديد من المواطنين عن التحويلات المرورية أمام قائدي السيارات والشوارع البديلة.

ويأتي غلق شارع الهرم لتسليم موقع محطة مترو أنفاق “13 - الجيزة - بمنطقة نصر الدين”، وذلك ابتداءً من الساعة 11:55 مساء الخميس الموافق 2 يناير 2025.

لذا يستعرض الموجز، للمواطنين التحويلات المرورية البديلة بعد غلق شارع الهرم على النحو التالي:

التحويلات المرورية البديلة بعد غلق شارع الهرم

في سياق متصل قالت محافظة الجيزة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة سوف تقوم بإجراء التحويلة المرورية التالية، خلال فترة غلق الشارع في الاتجاه المذكور أعلاه.

يتم تحويل حركة سير المركبات القادمة من شارع الأهرام والمتجهة إلى ميدان وكوبري الجيزة المعدني.

تحويل حركة سير المركبات إلى شارع ترعة الزمر حتى ميدان الحسينية.

الدخول يسارًا من ميدان الحسينية باتجاه الصعود إلى كوبري العمرانية اتجاه المنزل المؤدى إلى شارع ربيع الجيزي

العودة من أول فتحة دوران بشارع ربيع الجيزي في اتجاه ميدان الجيزة.

استكمال السير في شارع ربيع الجيزي وصولًا إلى كوبري الجيزة المعدني.

التحويلات المرورية البديلة بعد غلق شارع الهرم

حركة المركبات القادمة من شارع الأهرام والمتجهة إلى شارع الملك فيصل أو كوبري الملك فيصل.

الدوران والعودة إلى شارع الأهرام من فتحة الدوران أمام مديرية الجيزة الزراعية.

السير في شارع الأهرام حتى شارع أحمد كامل بعد مبنى محافظة الجيزة.

الدخول يمينًا إلى شارع أحمد كامل وصولًا إلى شارع الملك فيصل.

التحويلات المرورية البديلة بعد غلق شارع الهرم

حركة المركبات القادمة من شارع ترعة الزمر والمتجهة إلى ميدان الجيزة وكوبري الجيزة المعدني.

تحويل حركة مركبات سيرالقادمة إلى شارع الأهرام باتجاه المريوطية عن طريق فتحة دوران مستحدثة أسفل محور الفريق كمال عامر.

الاستمرار في السير بشارع الأهرام حتى الوصول إلى شارع أحمد كامل بعد مبنى محافظة الجيزة.

الدخول يمينًا إلى شارع أحمد كامل وصولًا لشارع الملك فيصل.

التحويلات المرورية

والجدير بالذكر، أن محافظ الجيزة، المهندس عادل النجار، تفقد الأيام الماضية، موقع أعمال الخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق بنطاق المرحلة الأولى للمحطة رقم 13، المقرر إنشاؤها أعلى نفق نصر الدين بحي العمرانية، بالإضافة إلى محطة 14 بجوار مستشفى الرمد بحى جنوب الجيزة.

كما شملت جولة محافظ الجيزة، متابعة أعمال التحويلات المرورية بمنطقة نصر الدين في ضوء تكثيف العمل لتسليم مواقع المحطات وإنجاز نسب متقدمة في ذلك المشروع القومي الهام.

جولة محافظ الجيزة

وخلال تفقد المحافظ لشارع ربيع الجيزي باعتباره أحد المحاور والبدائل المرورية الهامة الموازية لشارع الأهرام، وجه برفع كفاءة الشوارع الجانبية بمحيط محطة 13.

وشدد “النجار”، على الشركة المنفذة للأعمال بإعادة الشيء لأصله خاصة بأعمال الرصف بالإضافة إلى وضع اللوحات واللافتات الإرشادية للتيسير على المواطنين.

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