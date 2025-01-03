موعد الشروق اليوم الجمعة 3-1-2025.. بداية يوم مليء بالسكينة والروحانية

موعد الشروق اليوم الجمعة الموافق 3-1-2025، يتنظره الكثير من المسلمون لأنها لها ثواب عظيم كما أنها من الصلوات النافلة التي تزيد للمسلم راحة في النفس وحسنات وطاعة لله سبحانه وتعالى.

موعد الشروق اليوم

ويستعرض الموجز، موعد الشروق اليوم الجمعة الموافق 3 يناير 2025، ليساعد المسلمين على أداء عباداتهم في أوقاتها، على النحو التالي:

• القاهرة: 6:40ص

• الإسكندرية: 6:41ص

• كفر الشيخ: 6:42ص

• البحيرة: 6:44ص

موعد الشروق اليوم

• السويس: 6:41ص

• المنيا: 6:42ص

• أسيوط: 6:41 ص

• سوهاج: 6:40ص

• أسوان: 6:44ص

الثلث الأخير من الليل

يعتبر الثلث الأخير من الليل، من أعظم الأوقات التي لها ثواب عظيم وخاصًأ في فصل الشتاء وبرود الطقس، كما تتميز بالراحة والسكينة والاختلاء مع الله للدعاء والاستغفار له.

ويكون معاد الثلث الأخير من الليل من صلاة العشاء لـ الفجر ويتاح معرفة وقت الثلث الأخير من الليل بضبط بتقسمة لثللاثة أجزاء جتي يصبح في آخر جزء.

موعد الشروق اليوم

وقت شروق الشمس اليوم

كما ذكرنا من قبل يكون شروق الشمس اليوم الجمعة، في القاهرة يكون عند الساعة 6:40 صباحًا، وهناك اختلاف حسب الموقع الجغرافي.

صلاة الشروق بعد الفجر بكم دقيقة؟

صلاة الشروق من أعظم صلوات النافلة وهي من السنن المؤكدة ومتاح صلاتها لقبل أذن الظهر بربع ساعة.

موعد الشروق اليوم

متى تبدأ صلاة الضحى اليوم؟

صلاة الضحى مستحبة، وأقلها ركعتان ولا حد لأكثرها، كما أنها تكون بداية ارتفاع الشمس.

ويأتي ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "صلاة الأوابين حين ترمض الفصال فالأفضل عند شدة الضحى قبل الظهر بساعة أو ساعتين هذا هو الأفضل، وإذا صلاها المسلم في أول النهار بعد ارتفاع الشمس قيد رمح أو في بقية أجزاء الضحى كل ذلك حسن".

موعد الشروق اليوم

هل يجوز أداء صلاة الفجر وقت الشروق؟

قالت دار الإفتاء، خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، سابقًا يؤدى صلاة الفجر قبل أن تشرق الشمس أو قبل طلوع الشمس وظهورها وأن تأخير صلاتها عن الوقت المحدد حرام شرعًا، ويجب علي المسلم تأدية جميع الصلوات في وقتها المحدد.

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