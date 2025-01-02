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رئيس التحرير
ياسر بركات
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رئيس التحرير
ياسر بركات
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كورة وملاعب

بث مباشر مباراة إنتر ميلان ضد أتالانتا في نصف نهائي السوبر الإيطالي 11 دقيقة (0-0)

إنتر ميلان ضد أتالانتا
إنتر ميلان ضد أتالانتا

يقدم "الموجز" خدمة لقرائه ومتابعيه، بنشر تفاصيل بث مباشر لمباراة إنتر ميلان ضد أتالانتا في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي بهذا الموسم 2024-2025، والمقرر إقامتها مساء اليوم الخميس 2 يناير الجاري.

بث مباشر مباراة إنتر ميلان ضد أتالانتا

شاهد ماتش إنتر ميلان ضد أتالانتا

يسعي كلا الفريقين لتحقيق الفوز خلال هذه المباراة التي لا تقبل القسمة علي اثنين للوصول للمباراة النهائية لبطولة كأس السوبر الإيطالي للموسم الجاري 2024-2025.

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بث مباشر ماتش إنتر ميلان ضد أتالانتا ببطولة كأس السوبر الإيطالي 

مشاهدة مباراة إنتر ميلان ضد أتالانتا ببطولة كأس السوبر الإيطالي لحظة بلحظة 

يمكن للجماهير عبر الخدمة التي يقدمها موقع “الموجز”متابعة أحداث مباراة إنتر ميلان ضد أتالانتا، ضمن مباريات بطولة كأس السوبر الإيطالي للموسم الجاري 2024-2025، لحظة بلحظة ومتابعة كافة تفاصيل اللقاء وكواليس ما قبل المباراة وما بعدها من أحداث.

مشاهدة ماتش إنتر ميلان ضد أتالانتا

تنطلق مباراة إنتر ميلان ضد أتالانتا، مساء اليوم الخميس الموافق 2 يناير الجاري، ضمن مباريات بطولة كأس السوبر الإيطالي للموسم الجاري 2024-2025، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر، والعاشرة بتوقيت السعودية وقطر، وعند الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

د11.. تعادل سلبي بين الفريقين 

د1..انطلاق المباراة 

بث مباشر مباراة إنتر ميلان ضد أتالانتا

شاهد مباراة إنتر ميلان ضد أتالانتا

يمكنك مشاهدة مباراة إنتر ميلان ضد أتالانتا، ضمن مباريات بطولة كأس السوبر الإيطالي للموسم الجاري 2024-2025، عبر شاشة قناة AD SPORTS 2 HD.

إنتر ميلان ضد أتالانتا

مشاهدة ماتش إنتر ميلان ضد أتالانتا

تشكيل إنتر ميلان ضد أتالانتا

من المتوقع أن يضم تشكيل إنتر ميلان ضد أتالانتا العناصر التالية:

حراسة المرمى: سومر.

خط الدفاع: بتشيك، دي فري، باستوني، دومفريس 

خط الوسط: باريلا، كالهاناوغلو، مخيتاريان، ديماركو

خط الهجوم: تورام، لاوتارو مارتينيز.

تشكيل أتالانتا المتوقع أمام إنتر ميلان 

من المتوقع أن يشهد تشكيل فريق أتالانتا أمام إنتر ميلان الدفع بالأسماء الآتية:

حراسة المرمى: كارينيسكي

خط الدفاع: بيرات ديميستي، إسحاق هين، سياد كولاسيناك

خط الوسط: رؤول بيلانوفا، مارتن دي رون، إيديرسون، زاباكوستا

خط الهجوم: باساليتش، شارل دي كتلير، أديمولا لوكمان

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