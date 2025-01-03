كيف تهدئ أعراض القولون العصبي في البرد؟ إليك الأطعمة التي تحتاجها

مع قدوم فصل الشتاء وازدياد برودة الطقس، قد تشتد أعراض القولون العصبي لدى البعض، مما يتطلب عناية خاصة باختيار الأطعمة التي تخفف من هذه الأعراض وتُعزز صحة الجهاز الهضمي، ويستعرض الموجز في هذا التقرير أبرز الخيارات الغذائية التي تساعد في تهدئة القولون العصبي، خاصة في الأجواء الباردة، وفقًا لما جاء في موقع "Very Well Health".

اللحوم الخالية من الدهون

تُعد اللحوم الخالية من الدهون خيارًا مثاليًا لمرضى القولون العصبي لأنها تحتوي على البروتين النقي الذي يسهل هضمه، على عكس الكربوهيدرات، لا تُسبب هذه اللحوم تخمرًا في الأمعاء، ما يقلل من احتمالية حدوث الغازات والانتفاخ، يمكن تناول الدجاج، الديك الرومي، واللحم البقري قليل الدهون كوجبات رئيسية.

البيض

البيض من الأطعمة السهلة الهضم التي تُناسب الأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي. يُمكن تحضيره بطرق متعددة، مثل السلق، القلي بقليل من الزيت، أو تحضير أطباق الأومليت والفطائر. يمكن تناوله في أي وقت من اليوم، مما يجعله خيارًا مرنًا وصحيًا.

القولون العصبي

الأسماك الدهنية

الأسماك الدهنية مثل السلمون، الماكريل، والسردين تحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية المعروفة بخصائصها المضادة للالتهابات، وتعمل هذه الدهون الصحية على تخفيف الالتهابات في الجهاز الهضمي، ما يساعد في الحد من أعراض القولون العصبي.

الخضروات

على الرغم من مخاوف البعض من تناول الخضروات بسبب احتمالية تسببها في الانتفاخ، إلا أنها ضرورية لصحة الأمعاء، ويُفضل البدء بالخضروات قليلة الفودماب مثل الكوسة، السبانخ، والجزر، حيث إنها أقل عرضة للتسبب بالغازات، كما يمكن تناولها مطهية بالبخار لتسهيل الهضم.

الفواكه

تُعتبر الفواكه مصدرًا غنيًا بالألياف والعناصر الغذائية المفيدة لبكتيريا الأمعاء، ولكن لتجنب تفاقم الأعراض، يُفضل اختيار الفواكه منخفضة الفودماب مثل الموز، العنب، والكيوي. يمكن تناولها كوجبات خفيفة صحية بين الوجبات الرئيسية.

نصائح عامة

- يُفضل تناول الأطعمة المطهية بدلاً من النيئة لتسهيل عملية الهضم.

- تقسيم الوجبات إلى كميات صغيرة ومتكررة خلال اليوم.

- الابتعاد عن الأطعمة المقلية أو الدهنية التي قد تزيد من حدة الأعراض.

اختيار الأطعمة المناسبة مع مراعاة تناولها بشكل متوازن يساعد على تخفيف أعراض القولون العصبي، ما يجعل الشتاء أكثر راحة وصحة.

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