سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 3 يناير 2025

شهد سعر صرف الريال السعودي استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم، مع تفاوت طفيف في الأسعار، و فيما يلي تفاصيل سعر الريال السعودي اليوم في العديد من البنوك المحلية، والسوق السوداء.

ويستعرض الموجز، في هذا التقرير سعر الريال السعودي اليوم في أبرز البنوك، على النحو التالي..

البنك التجاري الدولي

للشراء: 13.51 جنيه

للبيع: 13.55 جنيه

مصرف أبوظبي الإسلامي

للشراء: 13.52 جنيه

للبيع: 13.56 جنيه

بنك مصر

للشراء: 13.49 جنيه

للبيع: 13.55 جنيه

سعر الريال السعودي اليوم

بنك قناة السويس

للشراء: 13.46 جنيه

للبيع: 13.56 جنيه

البنك المركزي المصري

للشراء: 13.51 جنيه

للبيع: 13.55 جنيه

البنك الأهلي المصري

للشراء: 13.49 جنيه

للبيع: 13.55 جنيه

انخفاض طفيف في سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

بنك الإسكندرية:

للشراء: 13.50 جنيه

للبيع: 13.55 جنيه

اسعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي

البنك العربي الأفريقي الدولي:

للشراء: 13.43 جنيه

للبيع: 13.61 جنيه

تأثير استقرار سعر الريال السعودي

يشير الاستقرار النسبي في سعر الريال السعودي إلى توازن في سوق العملات مع بداية العام الجديد، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في الاقتصاد المصري، ويعزز هذا التوازن ثقة المتعاملين في الريال السعودي ويعد فرصة جيدة للمتعاملين في التحويلات المالية أو التجارة المرتبطة بالعملة السعودية، حيث لا توجد تقلبات كبيرة قد تؤثر على هذه الأنشطة.

أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنك المركزي المصري

اليورو: للشراء: 52.39 جنيه | للبيع: 52.49 جنيه

الجنيه الإسترليني: للشراء: 63.09 جنيه | للبيع: 63.24 جنيه

الفرنك السويسري: للشراء: 55.88 جنيه | للبيع: 56.02 جنيه

100 ين ياباني: للشراء: 32.27 جنيه | للبيع: 32.34 جنيه

الدينار الكويتي: للشراء: 164.41 جنيه | للبيع: 164.78 جنيه

الدرهم الإماراتي: للشراء: 13.80 جنيه | للبيع: 13.83 جنيه

اليوان الصيني: للشراء: 6.94 جنيه | للبيع: 6.96 جنيه

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