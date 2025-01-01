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رئيس التحرير
ياسر بركات
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رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 1 يناير 2025

الريال السعودي
الريال السعودي

شهد سعر الريال السعودي استقرارًا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات اليومية في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 1 يناير 2025، ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، بلغ متوسط سعر الريال السعودي 13.52 جنيه للشراء و13.56 جنيه للبيع.

وفيما يلي  تبين الموجز تفاصيل أسعار الريال السعودي في أبرز البنوك المصرية:

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

13.52 جنيه للشراء.

13.56 جنيه للبيع.


سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

13.49 جنيه للشراء.

13.56 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي في بنك مصر

13.49 جنيه للشراء.

13.56 جنيه للبيع.


سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

13.50 جنيه للشراء.

13.56 جنيه للبيع.


سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي (CIB)

13.52 جنيه للشراء.

13.56 جنيه للبيع.

الريال السعودي 


سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي التجاري

13.22 جنيه للشراء.

13.57 جنيه للبيع.


سعر الريال السعودي في بنك البركة

13.44 جنيه للشراء.

13.56 جنيه للبيع.


سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

13.47 جنيه للشراء.

13.57 جنيه للبيع.

 

 

أهمية متابعة أسعار الريال السعودي

يُعتبر سعر الريال السعودي من العملات المهمة التي يتابعها المواطنون، خاصةً مع اقتراب مواسم العمرة والحج، يلعب استقرار سعر الريال دورًا كبيرًا في تحديد تكلفة هذه الرحلات، بالإضافة إلى تأثيره على عمليات التبادل التجاري بين مصر والمملكة العربية السعودية.

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