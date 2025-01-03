العملات العربية.. سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 3 يناير 2025

سعر الريال السعودي اليوم.. شهد سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 3 يناير 2025 حالة من الاستقرار الملحوظ تزامنًا مع العطلة الرسمية للبنوك المصرية, متراوحًا بين 13.0783 جنيه للشراء كحد أدنى في المصرف المتحد، و13.5538 جنيه للبيع كحد أقصى في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الريال السعودي اليوم

رصدت جريدة “الموجز” سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 3 يناير 2025, وفقًا للمواقع الإلكترونية للبنوك المصرية.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 13.5011 جنيه للشراء، و13.5413 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 13.4755 جنيه للشراء، و13.5325 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

جاء سعر الريال السعودي في بنك مصر عند 13.4756 جنيه للشراء، و13.5325 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة

استقر سعر الريال السعودي في بنك القاهرة عند 13.4756 جنيه للشراء، و13.5405 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 13.4858 جنيه للشراء، و13.5325 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 13.5214 جنيه للشراء، و13.5538 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي (AIB)

وصل سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي (AIB) إلى 13.5069 جنيه للشراء، و13.5533 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي

حدد البنك المصري الخليجي سعر الريال السعودي عند 13.4965 جنيه للشراء، و13.5232 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي 13.47 جنيه للشراء، و13.53 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

بلغ سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس 13.4464 جنيه للشراء، و13.5397 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك كريدي أجريكول

استقر سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول عند 13.433 جنيه للشراء، و13.5325 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK)

جاء سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني (NBK) عند 13.4149 جنيه للشراء، و13.5556 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك SAIB

حدد بنك SAIB سعر الريال السعودي عند 13.30 جنيه للشراء، و13.54 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك العقاري المصري العربي

بلغ سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري العربي 13.174 جنيه للشراء، و13.5361 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد

سجل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد 13.0783 جنيه للشراء، و13.552 جنيه للبيع.

اقرأ أيضًا:

تعرف على سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 30-12-2024 في البنوك

أسعار الريال السعودي اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2024 في البنوك المصرية