فنزويلا تعلن مكافأة كبيرة للقبض على مرشح المعارضة إدموندو جونزاليس.. تفاصيل

مكافأة مالية ضخمة للقبض على جونزاليس..أعلنت السلطات الفنزويلية عن مكافأة قدرها 100 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على إدموندو جونزاليس، مرشح المعارضة في الانتخابات الأخيرة، ويأتي هذا الإعلان بعد إصرار جونزاليس على أن الانتخابات التي أجريت في يوليو الماضي وشهدت فوز الرئيس نيكولاس مادورو شابها التزوير، وفقًا لتقارير صحيفة "جارديان"، ويرصد الموجز تفاصيل المكافأة.

الشرطة تنشر صورة المطلوب

نشرت الشرطة الفنزويلية صورة لجونزاليس على مواقع التواصل الاجتماعي مصحوبة بكلمة "مطلوب"، ويعتبر هذا الدبلوماسي السابق، البالغ من العمر 75 عامًا، شخصية بارزة في المعارضة الفنزويلية.

هروب جونزاليس إلى إسبانيا

هرب جونزاليس إلى إسبانيا في سبتمبر الماضي بعد إعلان مادورو فوزه. ورغم ذلك، تعهد بالعودة إلى فنزويلا في 10 يناير المقبل لتولي منصب الرئاسة، معتبرًا نفسه الرئيس الشرعي للبلاد.

إجراءات أمنية مشددة

أفادت وكالة "فرانس برس" أن السلطات الفنزويلية بدأت في وضع ملصقات تحمل وجه جونزاليس في المطارات ونقاط التفتيش الأمنية، وتأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود المبذولة لتعقبه.

الأزمة السياسية في فنزويلا

تشهد فنزويلا حالة من التوتر السياسي والاقتصادي، حيث يواجه مادورو انتقادات واسعة من المعارضة بشأن سياساته الداخلية، ويعتبر جونزاليس واحدًا من أبرز وجوه المعارضة الذين يدعون إلى التغيير في البلاد.

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