تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد في دوري الأبطال

يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن القناة الناقلة لـ مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد الجزائري في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2024/2025.

ويستضيف فريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي أمام نظيره نادي شباب بلوزداد الجزائري ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الاهلي ضد شباب بلوزداد

وستنطلق مواجهة النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر أمام منافسه نادي شباب بلوزداد الجزائري في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت السعودية.

ويأمل النادي الأهلي إلى مواصلة الانتصارات في بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز الساحق أمام شباب بلوزداد الجزائري في الجولة السادسة بنصف دستة أهداف مقابل هدف.

القناة الناقلة لمباراة النادي الأهلي ضد شباب بلوزداد

من المقرر أن تذاع مواجهة المارد الأحمر أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري اليوم الجمعة 3 يناير الجاري ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا على قناة "بي إن سبورت 6".

الأهلي ضد شباب بلوزداد

تردد قنوات بي ان سبورت

وتعد قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أفريقيا في الشرق الأوسط وأفريقيا لذا ستذاع مواجهة الأهلي ضد شباب بلوزداد عبر شاشتها الفضائية.

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة beIN SPORTS 6 Max

التردد: 12604 ميجاهرتز.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

التشفير: ارديتو 1.

القمر الصناعي: Eutelsat 8 West A (8 غرب).

القناة متاحة بجودة HD.

قائمة النادي الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد

ويستعرض " الموجز" قائمة المارد الأحمر لملاقاة شباب بلوزداد الجزائري على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، حمزة علاء، مصطفي شوبير.

خط الدفاع: أشرف داري ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وخالد عبدالفتاح ويحيي عطية الله وكريم الدبيس.

خط الوسط: إمام عاشور وأحمد نبيل «كوكا» ومروان عطية وعمرو السولية وأكرم توفيق وكريم وليد «نيدفيد» وعمر الساعي ومحمد مجدي «أفشة» وبيرسي تاو وحسين الشحات ومصطفي أبوالخير.

خط الهجوم: وسام أبوعلى ومحمود عبد المنعم «كهربا» وسمير محمد.

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