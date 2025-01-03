الأهلي في 2025.. عام التحديات الكبرى والمواعيد المصيرية

يخوض فريق الأهلي، العديد من المباريات الهامة في مختلف البطولات، ويدخل المارد الأحمر عام 2025 بمشوار مزدحم ومليء بالتحديات في منافسات متعددة، من دوري أبطال إفريقيا، وكأس العالم للأندية، بالإضافة إلى الدوري المصري. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ويعكس جدول الأهلي في عام 2025، طموحات كبيرة في التتويج بالألقاب، حيث تنتظر الفريق مواجهات قوية ومتنوعة محليًا وإفريقيًا ودوليًا، وتتطلع الجماهير الحمراء إلى رؤية فريقها يواصل التألق وتحقيق المزيد من الإنجازات خلال هذا الموسم المليء بالإثارة.

فريق الأهلي

جدول مواعيد مباريات الأهلي في 2025

دوري أبطال إفريقيا

3 يناير - (شباب بلوزداد - الأهلي) - الساعة 9:00 مساءً.

11 يناير - (ستاد أبيدجان - الأهلي) - الساعة 6:00 مساءً.

18 يناير - (الأهلي - أورلاندو بايرتس) - الساعة 6:00 مساءً.

الدوري المصري

7 يناير- (الأهلي - سموحة) - الساعة 4:00 مساءً.

14 يناير - (الأهلي - الجونة) - الساعة 7:00 مساءً.

22 يناير - (فاركو - الأهلي) - الساعة 4:00 مساءً.

26 يناير - (الأهلي - بيراميدز) - الساعة 7:00 مساءً.

2 فبراير- (مودرن سبورت - الأهلي) - الساعة 8:00 مساءً.

6 فبراير - (الأهلي - بتروجت) - الساعة 8:00 مساءً.

11 فبراير- (الأهلي - غزل المحلة) - الساعة 8:00 مساءً.

16 فبراير- (الإسماعيلي - الأهلي) - الساعة 8:00 مساءً.

22 فبراير- (الأهلي - الزمالك) - الساعة 8:00 مساءً.

26 فبراير- (حرس الحدود - الأهلي) - الساعة 5:00 مساءً.

5 مارس - (الأهلي - طلائع الجيش) - الساعة 9:00 مساءً.

كأس الرابطة المصرية

22 مارس - (طلائع الجيش - الأهلي) - الساعة 9:00 مساءً.

22 أبريل - (الأهلي - فاركو) - الساعة 4:00 مساءً.

كأس العالم للأندية

15 يونيو- (الأهلي - إنتر ميامي) - الساعة 3:00 صباحًا.

19 يونيو - (بالميراس - الأهلي) - الساعة 7:00 مساءً.

24 يونيو - (بورتو - الأهلي) - الساعة 4:00 صباحًا.

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