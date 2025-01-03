مناقشات سوريا الخارجية.. ماذا دار خلف الأبواب المغلقة بين وزيري خارجية السعودية وسوريا؟

مناقشات سوريا الخارجية.. يبدو أن الإطاحة بالرئيس السوري الهارب بشار الأسد، أزاحت الستار عن سعي الكثيرين داخل الدولة وخصيصًا الإدارة الجديدة لطي صفحة الماضي وبدء كتاب جديد للحياة مع مختلف الدول، إذ إن مناقشات سوريا الخارجية بدأت بزيارات لدول متعددة كان أبرزها زيارة وفد رفيع المستوى على رأسه وزير خارجية الإدارة الجديدة أسعد الشيباني إلى المملكة العربية السعودية.

مناقشات سوريا الخارجية

مناقشات سوريا الخارجية، بدأها وزير الخارجية في الإدارة الجديدة أسعد الشيباني بالمملكة العربية السعودية، حيث التقى نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، حتى تبدأ مناقشات سوريا الخارجية في السعودية بمناقشة كل الملفات التي كانت على الطاولة.

تفاصيل مناقشات سوريا الخارجية

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، أمس الخميس، في مقر الوزارة بالرياض، وزير خارجية الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني، والذي أدلى بتصريحات مهمة عن مستقبل السعودية في المنطقة خلال الفترة القادمة، والتفاصيل يكشفها الموجز في التقرير التالي.

متاقشات سوريا الخارجية

المملكة تجدد دعمها الكامل لسوريا

استعراض مستجدات الوضع الراهن في سوريا والجهود المبذولة بشأنه، حيث جدد الأمير فيصل بن فرحان موقف المملكة الداعم لكل ما من شأنه تحقيق أمن سوريا الشقيقة واستقرارها بما يصون سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها.

وناقش الجانبان، سبل دعم كل ما يسهم في تحقيق المستقبل الزاهر الذي يسوده الأمن والاستقرار والرخاء لسوريا وشعبها الشقيق.

كما تطرق الوزيران إلى العديد من الموضوعات التي تهدف إلى الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها، وعودتها لمكانتها وموقعها الطبيعي في العالمين العربي والإسلامي.

وحضر مراسم الاستقبال، مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية السفير سعود الساطي، والسفير فيصل المجفل.

نطمح في فتح صفحة جديدة مع المملكة العربية السعودية

بدورها فقد نقلت وكالة الأنباء السورية عن وزير الخارجية السوري في الإدارة الجديدة "أسعد الشيباني"، إنه يأمل أن تفتح زيارته إلى السعودية صفحة جديدة من العلاقات بين البلدين.

بدوره فقد أعلن الشيباني في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "‏وصلت منذ قليل للمملكة العربية السعودية الشقيقة برفقة وزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب"

وأضاف الشيباني: "من خلال هذه الزيارة الأولى في تاريخ سوريا الحرة، نطمح إلى أن نفتح صفحة جديدة ومشرقة في العلاقات السورية السعودية تليق بالتاريخ العريق المشترك بين البلدين".

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