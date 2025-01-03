سعر الذهب اليوم الجمعة 3-1-2024.. عيار 21 ثابت

سعر الذهب اليوم.. يُعتبر واحدًا من أهم الأصول الاستثمارية التي تحظى باهتمام واسع، خاصة في أوقات التذبذب الاقتصادي.

وقد شهد سعر الذهب اليوم استقرارًا تامًا مع بداية تعاملات الجمعة المواق 3-1-2024، تزامنًا مع العطلة الرسمية إذ يُتوقع أن يظل الذهب خيارًا رئيسيًا للمستهلكين الذين يبحثون عن استثمار طويل الأجل أو يرغبون في شراء المشغولات الذهبية لمناسباتهم الخاصة.

سعر الذهب اليوم

وهذا الثبات في سعر الذهب اليوم يوفر فرصة للمتابعين لاتخاذ قراراتهم المالية بشكل مدروس، مع استمرار متابعة التغيرات التي قد تطرأ على السوق خلال الفترات القادمة.

ولهذا نعلم جيدًا أن سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 هو خيارًا مفضلًا للعديد من المشترين الراغبين في شراء مجوهرات جميلة ومتينة للاستخدام اليومي، كما أن البعض يفضل الاستثمار في عيار 18 نظرًا لانخفاض سعره مقارنة بالعيارات الأخرى، مما يتيح فرصة شراء كميات أكبر.

ومع بداية صباح اليوم الجمعة الموافق 3-1-2025، فقد سيطر الثبات النسبي على سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن إذ يعد الموضوعات الاقتصادية الهامة الذي يهم الكثير من الأشخاص الذين يرغبون في شراء أو بيع الذهب سواء لأغراض استثمارية أو للاقتناء الشخصي.

الموجز ينقل عبر النقاط التالية آخر تحديث طرأ على سعر الذهب اليوم في مصر مع بداية تعاملات الجمعة الموافق 3-1-2025، والذي جاء على النحو التالي:

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل ​​سعر جرام الذهب، عيار 24 بنحو 4297.25 جنيه للبيع، ونحو 4268.5 جنيه للشراء

سعر جرام الذهب عيار 22

ووصل سعر جرام الذهب، عيار 22 محليًّا بنحو 3939 جنيهًا للبيع، ونحو 3912.75 جنيه للشراء

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 محليًّا بنحو 3760 جنيهًا للبيع، ونحو 3735 جنيهات للشراء

سعر الذهب اليوم عيار 18

وسجل سعر الذهب، اليوم، عيار 18 بنحو 3222.75 جنيه للبيع، ونحو 3201.5 جنيه للشراء

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب، عيار 14 بنحو 2506.75 جنيه للبيع، ونحو 2490 جنيهًا للشراء

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب بنحو 30080 جنيهًا للبيع، ونحو 29880 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب بنحو 2659.4 دولار للبيع، ونحو 2659.13 دولار للشراء.

ملحوظة: قد تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

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