أسعار الذهب اليوم الخميس 2 يناير 2025 في مصر
شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الخميس الموافق 2 يناير 2025، استقرارًا نسبيًا مع تسجيل زيادات طفيفة مقارنة بالأيام السابقة، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، حوالي 3705 جنيهًا للشراء و3730 جنيهًا للبيع، دون احتساب المصنعية.
وفيما يلي تستعرض الموجز تفاصيل أسعار الذهب اليوم في مصر، مع التركيز على المصنعية وأهم العيارات.
أسعار الذهب اليوم في مصر
سعر جرام الذهب عيار 24
للشراء: 4272 جنيهًا
للبيع: 4249 جنيهًا
سعر جرام الذهب عيار 18
للشراء: 3204 جنيهات
للبيع: 3186 جنيهًا
سعر جرام الذهب عيار 14
للشراء: 2492 جنيهًا
للبيع: 2478 جنيهًا
سعر الجنيه الذهب
للشراء: 29,904 جنيهات
للبيع: 29,884 جنيهًا
سعر أوقية الذهب
للشراء: 2624 دولارًا
للبيع: 2623.5 دولارًا
أسعار السبائك الذهبية اليوم في مصر
تعد السبائك الذهبية من الخيارات المفضلة للادخار والاستثمار، وفيما يلي أسعار أهم السبائك الذهبية اليوم:
سبيكة ذهب 1 كيلو عيار 24: 4,304,000 جنيه
سبيكة ذهب 500 جرام عيار 24: 2,152,500 جنيه
سبيكة ذهب 250 جرام عيار 24: 1,076,500 جنيه
أونصة ذهب 31.1 جرام عيار 24: 134,788 جنيه
سبيكة ذهب 1 جرام عيار 24: 4,340 جنيه
ارتفاع مصنعية الذهب في مصر
شهدت مصنعية الذهب في مصر زيادة بنسبة 10% خلال الفترة الأخيرة، لتتراوح بين 110 و165 جنيهًا للجرام، بحسب نوع العيار والمحل، وتعتبر العيارات الأقل مثل عيار 14 وعيار 18 الأعلى في تكلفة المصنعية مقارنة بعيار 21 وعيار 24.
مصنعية السبائك الذهبية اليوم:
سبيكة 1 جرام: من 75 إلى 85 جنيهًا
سبيكة 2.5 جرام: 66 جنيهًا
سبيكة 5 جرامات: 60 جنيهًا
سبيكة 10 جرامات: 60 جنيهًا
سبيكة 20 جرامًا: 56 جنيهًا
سبيكة الأونصة (31 جرامًا): 56 جنيهًا
كيف تؤثر المصنعية على أسعار الذهب؟
تعد المصنعية أحد العوامل المؤثرة على سعر الذهب النهائي الذي يدفعه المستهلك، حيث تختلف حسب نوع المشغولات الذهبية ووزنها، ومع ارتفاع أسعار المصنعية، ينصح المستثمرون بشراء السبائك الذهبية، التي تقل مصنعتها عن المشغولات الأخرى، لتقليل الفارق بين سعر الشراء وسعر البيع.
استثمار الذهب في 2025
يتوقع الخبراء أن يظل الذهب خيارًا آمنًا للاستثمار خلال 2025، مع استمرار التوترات الاقتصادية العالمية، لذا فإن متابعة أسعار الذهب بشكل يومي والتعرف على فروق المصنعية يمكن أن يساعد المستهلكين على اتخاذ قرارات شراء مدروسة.
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