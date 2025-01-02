سعر الذهب اليوم بختام التعاملات المسائية..عيار 21 يرتفع 5 جنيهات

سعر الذهب اليوم.. شهد المعدن الأصفر ارتفاعًا ملحوظًا مع ختام التعاملات المسائية الخميس الموافق 2-1-2024، مما يعكس تفاعل السوق المحلي مع تحركات الأسعار العالمية والتغيرات في الطلب على المعدن النفيس.

ويأتي ارتفاع سعر الذهب اليوم مدفوعًا بعدة عوامل، من أبرزها زيادة الإقبال على الذهب كملاذ آمن في ظل التقلبات الاقتصادية، إلى جانب تأثير أسعار صرف العملات على السوق المحلي.

سعر الذهب اليوم

ويُعد سعر الذهب اليوم من أكثر الأصول استقرارًا وقيمة، حيث يحرص المستثمرون والأفراد على متابعته بشكل يومي للتعرف على الفرص المناسبة للبيع أو الشراء، وقد سجلت مختلف أعيرة الذهب ارتفاعات متفاوتة، مع استمرار الطلب من قبل التجار والمستهلكين، خاصة في مواسم المناسبات.

وفي الوقت الذي تستمر فيه الأسواق العالمية في التذبذب، يعكس هذا الارتفاع في أسعار الذهب محليًا تأثير العوامل الاقتصادية الدولية مثل أسعار الفائدة وحركة الدولار الأمريكي، كما يلعب ارتفاع الطلب الموسمي على المشغولات الذهبية دورًا إضافيًا في دعم هذا الصعود.

هذا الارتفاع يعيد التأكيد على أهمية متابعة تطورات أسعار الذهب عن كثب، سواء للمستثمرين الباحثين عن استثمار طويل الأجل أو للأفراد الراغبين في اقتناء الذهب كجزء من مدخراتهم الشخصية.

الموجز يتناول عبر التقرير التالي آخر مستجدات طرأت على سعر الذهب اليوم مع ختام تعاملات الخميس الموافق 2-1-2025، حيث سجل سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن، نحو 3760 جنيهًا للبيع ونحو 3735 جنيهَا للشراء بارتفاع 5 جنيهات بحسب منصة «اي صاغة».

سعر الذهب اليوم بختام التعاملات

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل ​​سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4297.25 جنيه للبيع ونحو 4268.5 جنيه للشراء بارتفاع 5.75 جنيه.

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 22

ووصل سعر جرام الذهب عيار 22 محليًّا نحو 3939 جنيهًا للبيع ونحو 3912.75 جنيه للشراء بارتفاع 5.25 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 محليًّا نحو 3760 جنيهًا للبيع ونحو 3735 جنيهَا للشراء بارتفاع 5 جنيهات.

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18 الآن

وسجل سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18 الآن في الأسواق نحو 3222.75 جنيه للبيع ونحو 3201.5 جنيه للشراء بارتفاع 4.25 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2506.75 جنيه للبيع ونحو 2490 جنيه للشراء بارتفاع 3.25 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 30080 جنيهًا للبيع و 29880 جنيهًا للشراء بارتفاع 40 جنيهًا.

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