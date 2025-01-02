الذهب مباشر الآن.. أسعار الذهب اليوم الخميس 2 يناير 2024

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية اليوم، الخميس 2 يناير 2024، ارتفاعًا ملحوظًا استكمالًا للزيادة التي بدأت خلال الفترة الأخيرة، مدعومة بمشتريات محتملة من البنوك المركزية وتغيرات في أسعار الصرف عالميًا، ونرصد لكم عبر الموجز تفاصيل أسعار الذهب اليوم في مصر.

أسعار الذهب في مصر اليوم

سعر الذهب عيار 24:

سعر البيع: 4280 جنيهًا.

سعر الشراء: 4251.5 جنيهًا.

زيادة بمقدار: 5.75 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 22:

سعر البيع: 3923.25 جنيهًا.

سعر الشراء: 3897.25 جنيهًا.

زيادة بمقدار: 5.25 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21:

سعر البيع: 3745 جنيهًا.

سعر الشراء: 3720 جنيهًا.

زيادة بمقدار: 5 جنيهات.

سعر الذهب عيار 18:

سعر البيع: 3210 جنيهات.

سعر الشراء: 3188.5 جنيهًا.

زيادة بمقدار: 4.25 جنيهات.

سعر الذهب عيار 14:

سعر البيع: 2496.75 جنيهًا.

سعر الشراء: 2480 جنيهًا.

زيادة بمقدار: 3.25 جنيهات.

سعر الذهب عيار 12:

سعر البيع: 2140 جنيهًا.

سعر الشراء: 2125.75 جنيهًا.

زيادة بمقدار: 2.75 جنيهات.

سعر الذهب عيار 9:

سعر البيع: 1605 جنيهات.

سعر الشراء: 1594.25 جنيهًا.

زيادة بمقدار: 2.25 جنيهات.

أسعار الجنيه الذهب والسبائك

الجنيه الذهب (عيار 21):

سعر البيع: 29960 جنيهًا.

سعر الشراء: 29760 جنيهًا.

زيادة بمقدار: 40 جنيهًا.

السبائك الذهبية (عيار 24):

سبيكة بوزن 100 جرام: 142460 جنيهًا.

سبيكة بوزن 50 جرامًا: 47800 جنيهًا.

أسباب ارتفاع أسعار الذهب

يرجع الارتفاع الحالي في أسعار الذهب إلى عدة عوامل، منها:

مشتريات البنوك المركزية حيث زادت التوقعات بشأن دعم البنوك المركزية العالمية للذهب كملاذ آمن، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار. تقلبات الدولار حيث تأثر سعر الذهب محليًا بتحركات سعر الصرف. زيادة الطلب حيث شهدت السوق المحلية إقبالا متزايدا على شراء الذهب مع بداية العام الجديد.

أسعار الفضة اليوم

السعر المحلي للفضة: 42 جنيهًا.

سبيكة فضة عيار 999 (100 جرام): 365 جنيهًا

سعر الذهب

توقعات أسعار الذهب

بحسب خبراء في سوق الذهب، من المتوقع أن تستمر الأسعار في الارتفاع خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بتغيرات سوقية عالمية وزيادة الطلب على المعدن الأصفر كوسيلة لحماية المدخرات.

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