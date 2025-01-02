تحديث سعر الدولار الآن.. الأخضر يتراجع بمنتصف التعاملات

تحديث سعر الدولار الآن.. شهدت العملة الأمريكية تحديثًا جديدًا بعد تراجعه في منتصف تعاملات الخميس الموافق 2-1-2025، أمام الجنيه المصري، مما يعكس تغيرًا ملحوظًا في سوق الصرف.

وجاء هبوط سعر الدولار الآن وسط تحركات اقتصادية على المستويين المحلي والعالمي، حيث تأثرت العملة الأمريكية بتراجع الطلب عليها في الأسواق المحلية وزيادة تدفقات النقد الأجنبي من قطاعات حيوية مثل السياحة والصادرات.

تحديث سعر الدولار الآن

ويأتي تحديث سعر الدولار الآن في ظل متابعة دقيقة من البنك المركزي المصري لضبط حركة السوق والحفاظ على استقرار العملة المحلية، كما يُعد تراجع الدولار فرصة لتعزيز القوة الشرائية للجنيه المصري، مما قد يسهم في تخفيف الضغط على أسعار بعض السلع المستوردة وتحسين التوازن في ميزان المدفوعات.

وعلى الصعيد العالمي، تأثرت أسعار العملات الرئيسية بتغيرات في السياسة النقدية وأسعار الفائدة، مما انعكس على حركة الدولار أمام العملات الأخرى، وفي السوق المحلي، يواصل المستثمرون والمحللون متابعة تطورات أسعار الدولار عن كثب لتحديد استراتيجياتهم المالية في ظل التذبذبات المستمرة.

ويمثل تحديث سعر الدولار الآن مؤشرًا مهمًا يعكس ديناميكيات السوق، مع توقعات باستمرار المتابعة الدقيقة لضمان استقرار أسواق الصرف وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

الموجز يرصد عبر النقاط التالية آخر تحديث طرأ على سعر الدولار اليوم الخميس 2-1-2025، عقب تراجعه بمنتصف التعاملات في البنوك والمصارف الرسمية والذي جاء على النحو التالي:

تحديث سعر الدولار الآن

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وانخفض سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 50.72 جنيهًا للشراء، ونحو 50.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

تراجع سعر الدولار في بنك مصر عند 50.74 جنيهًا للشراء، ونحو 50.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وهبط سعر الدولار في البنك التجاري الدولي عند 50.74 جنيهًا للشراء، ونحو 50.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

استقر سعر الدولار في بنك القاهرة عند 50.74 جنيهًا للشراء، ونحو 50.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

تراجع سعر الدولار في بنك QNB الأهلي عند 50.70 جنيهًا للشراء، ونحو 50.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

نزل سعر الدولار في بنك البركة عند 50.72 جنيهًا للشراء، ونحو 50.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

بينما استقر سعر الدولار في بنك قناة السويس عند 50.80 جنيهًا للشراء، ونحو 50.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

هبط سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند 50.72 جنيهًا للشراء، ونحو 50.82 جنيه للبيع.

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