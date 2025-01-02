شقق الإسكان الاجتماعي 2025 في مصر.. كيف تتأكد من موقف طلبك؟

تصدر رابط صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، محركات البحث جوجل، خلال الأيام الماضية كما شمل اهتمام الكثير من المتقدمين، وذلك للاستعلام عنشقق الإسكان الاجتماعي 2025، باستخدام الرقم القومي.

شقق الإسكان الاجتماعي 2025 بالرقم القومي

ويكشف الموجز، فيما يلي كيفية الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي، وذلك لسد احتياج المتقدمون القدامى في الإعلانات السابقة للإسكان وذلك لمعرفة موقف طلباتهم وموعد استلام الوحدات السكنية التي تقدموا للحصول عليها.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2025

والجدير بالذكر، أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تحرص دائمًا على تسهيل عملية الاستعلام للمواطنين، حيث يمكنهم الاستفسار عن شقق الإسكان الاجتماعي باستخدام الرقم القومي من خلال الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2025

كما أتاحت الوزارة إمكانية التواصل عبر أرقام الخط الساخن لتسهيل الحصول على المعلومات دون الحاجة لزيارة المكاتب الحكومية.

ويمكن الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي عبر الخطوط الساخنة التالية:

من الخط الأرضي: الرقم "090071117"

من الهاتف المحمول: الرقم "1188" أو "5777"

عبر الرقم "1124": إرسال رسائل نصية

كيفية رفع أوراق حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2025

كما قدم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري خدمة رفع الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي عبر موقعه الإلكتروني.

ليتمكن المواطنون من رفع المستندات بشكل سهل وسريع عبر البوابة الإلكترونية، مما يسهم في تسريع عملية الحجز والموافقة على الطلبات.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2025 بالرقم القومي

إذا كنت من المتقدمين للحصول على شقة في إطار مشروع الإسكان الاجتماعي وترغب في الاستعلام عن حالة طلبك، يمكنك اتباع بعض الخطوات البسيطة عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

قم بزيارة الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من هنــا

إذا كنت مستخدمًا جديدًا، عليك إنشاء حساب عبر إدخال بياناتك الشخصية

للمستخدمين المسجلين سابقًا، يمكنهم تسجيل الدخول مباشرة باستخدام بيانات حساباتهم.

بعد الدخول إلى الموقع، اختر خدمة "الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي".

أدخل الرقم القومي الخاص بك بدقة في الحقل المخصص، وستظهر لك جميع المعلومات الخاصة بحالة طلبك، سواء كان قيد الدراسة، مقبولًا، أو مرفوضًا.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2025 بالرقم القومي

اقرأ أيضًا:

فاضل 3 أيام.. تعرف علي مكاتب البريد التي توفر كراسات شروط سكن لكل المصريين 5

أماكن وأسعار شقق سكن ودار وجنة مصر.. 6575 وحدة