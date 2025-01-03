نصائح لتقوية المناعة والحماية من نزلات البرد.. عش حياتك بصحة

لتقوية المناعة والحماية من نزلات البرد، يجب عليك اتباع نظام غذائي صحيمتتوازن وتناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامينات معينة تعمل على تقوية المناعة والتي تتوفر بكثرة في فصل الشتاء مثل الخضراوات.

ويوضح الموجز في السطور التالية الأطعمة التي تساعد على تقوية المناعة ومقاومة الأمراض.

نصائح لتقوية المناعة والحماية من نزلات البرد

فواكه وخضراوات

نصائح لتقوية المناعة

لكي تحصل على مناعة قوية تحميك من نزلات البرد عليك بتناول هذه الأطعمة:

- الأطعمة الغنية بفيتامين C، والتي من شأنها تعزز المناعة وتقويها، وتساعد في الحماية من نزلات البرد مثل: البرتقال، الليمون، والفراولة، والكيوي، والبروكلي، والقرنبيط.

فيتامين د

- ولزيادة المناعة والحماية من الأمراض يجب تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د مثل الأسماك الدهنية السلمون، التونة، وحليب الأبقار المدعم بفيتامين د، وصفار البيض.

- ولحفظ الجسم من البرد وتقوية مناعته يجب أن يكون عنصر الزنك من ضمن نظامك الغذائي ويوجد الزنك في القرع، المكسرات، واللحوم الحمراء، والدجاج.

عنصر البروبيوتيك

- ويعمل عنصر البروبيوتيك على تعزيز المناعة والحماية من الأمراض ويوجد العنصر ف الزبادي، والمخللات، فهي تعزز صحة الأمعاء التي تلعب دورًا هامًا في المناعة.

وجدير بالذكر أن الماء له أهمية قصوى لصحة الجسم حيث يساعد شرب الكثير من الماء في الحفاظ على رطوبة الجسم وطرد السموم.

ممارسة الرياضة

كما أن ممارسة الرياضة لها دور كبير في حفظ الصحة بوجه عام وتقوية المناعة والحماية من الأمراض المختلفة لذا ينصح بممارستها بانتظام، لكونها تساعد على تحسين الدورة الدموية وتعزيز المناعة.

لتقوية المناعة عليك بتجنب التوتر

وبجانب العناصر الغذائية والمشروبات الصحية والتمارين الرياضية للحفاظ على صحة الجسم، ينصح الأطباء الأشخاص عادة بالحصول على قسط كاف من النوم، لكونه يساعد على تجديد الطاقة وتعزيز قدرة الجسم على مكافحة الأمراض.

كما يجب تجنب القلق والتوتر للحفاظ على الجسم، وكذلك ممارسة الانشطة الاسترخائية للمساعدة في التقليل من الشعور بالتوتر خلال اليوم، مع تجنب التدخين لحماية جهاز المناعة.

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